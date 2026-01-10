Pleiku: Bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ cận nghèo ở tổ dân phố 3 Trà Đa

(GLO)- Sáng 10-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty cổ phần Phát triển Đại Việt (thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh) tổ chức lễ bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ ông Nguyễn Văn Hùng (tổ dân phố 3 Trà Đa, phường Pleiku).

Đây là công trình thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau hơn 20 ngày khởi công sửa chữa, căn nhà của gia đình ông Hùng đã được hoàn thiện, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt cơ bản, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình.

Tổng kinh phí sửa chữa là 60 triệu đồng, do Công ty cổ phần Phát triển Đại Việt hỗ trợ.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Pleiku và Công ty cổ phần Phát triển Đại Việt bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho đại diện gia đình ông Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Minh Chí

Được biết, gia đình ông Nguyễn Văn Hùng thuộc diện hộ cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bản thân ông từng bị tai nạn giao thông, hiện mất khả năng lao động; cuộc sống chủ yếu dựa vào nguồn thu nhập không ổn định của các thành viên trong gia đình.

Trước khi được sửa chữa, căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hằng ngày.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Pleiku đã chủ động rà soát, phối hợp vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ gia đình ông Hùng sửa chữa nhà, giúp gia đình có nơi ở ổn định, yên tâm sinh sống và từng bước vượt qua khó khăn.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ và các tổ chức chính trị - xã hội phường Pleiku tặng cho gia đình ông Hùng một số đồ dùng sinh hoạt và nhu yếu phẩm. Ảnh: Minh Chí

Tại lễ bàn giao, đại diện Hội Chữ thập đỏ và các tổ chức chính trị - xã hội phường Pleiku đã trao tặng cho gia đình ông Hùng một số đồ dùng sinh hoạt và nhu yếu phẩm.