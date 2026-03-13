Cựu chiến binh xã Chư A Thai ra mắt mô hình tiết kiệm gây quỹ hỗ trợ con cháu hội viên khó khăn

(GLO)- Ngày 12-3, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) ra mắt mô hình “Tiết kiệm gây quỹ hỗ trợ, đỡ đầu con cháu hội viên có hoàn cảnh khó khăn” giai đoạn 2025-2030. Đây là công trình chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội CCB xã Chư A Thai hiện có 570 hội viên, trong đó có 5 hội viên thuộc diện hộ nghèo và 12 hội viên cận nghèo. Nhằm kịp thời hỗ trợ các gia đình khó khăn, Hội triển khai mô hình tiết kiệm gây quỹ với mức đóng góp 10.000 đồng/hội viên/năm; Ban Chấp hành Hội đóng góp 20.000 đồng/người/tháng.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy xã Chư A Thai trao quà hỗ trợ con em hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Nguồn quỹ được sử dụng để hỗ trợ con, cháu hội viên CCB thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo đang đi học hoặc các trường hợp mồ côi, cha mẹ ly hôn đang sống cùng ông, bà.

Trong ngày ra mắt, Hội CCB xã đã trao hỗ trợ đợt đầu cho 4 hộ gia đình hội viên khó khăn và tiếp sức 9 học sinh là con, cháu hội viên với tổng số tiền 4 triệu đồng.

Theo kế hoạch, hội sẽ duy trì hỗ trợ trong 9 tháng/năm với mức từ 300.000-500.000 đồng/tháng/hộ trong suốt giai đoạn 2025-2030.

Mô hình không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn với gia đình hội viên mà còn tiếp thêm động lực để các em học sinh vươn lên trong học tập, qua đó lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.