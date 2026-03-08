Gia Lai phát động đợt hiến máu tình nguyện tập trung lần thứ 11-2026

Đợt hiến máu tình nguyện tập trung lần này có sự tham gia của cán bộ, nhân viên ngành Y tế, sinh viên Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ. Kết quả, Ban Tổ chức thu được 158 đơn vị máu an toàn.

Đợt hiến máu tình nguyện tập trung lần này đã thu được 158 đơn vị máu an toàn. Ảnh: Kim Hường

Từ đầu năm đến nay, Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai) đã tiếp nhận 2.500 đơn vị máu; trong đó, nguồn máu thu được từ các đợt hiến máu tập trung là 1.000 đơn vị, đạt 10% so với kế hoạch năm, còn lại là nguồn máu hiến từ gia đình bệnh nhân.

Hiện nay, nguồn máu sử dụng trong cấp cứu điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện trong tỉnh vẫn trong tình trạng khan hiếm.