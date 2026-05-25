Gia Lai: Tặng nhiều suất quà cho trẻ em và bệnh nhân khó khăn

KIM HƯỜNG
(GLO)- Sáng 24-5, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai tiếp tục chương trình tặng quà Tết thiếu nhi, chia sẻ yêu thương với bệnh nhi và trẻ em khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cùng nhà tài trợ trao quà Tết thiếu nhi cho trẻ em tại Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn. Ảnh: Kim Hường

Theo đó, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh cùng Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Bác Ái Tuy Phước, Mái Ấm Việt và ca sĩ Kiều Lệ đã chung tay trao tặng 109 suất quà Tết thiếu nhi cho 109 trẻ mồ côi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Quy Nhơn.

Mỗi suất quà gồm bánh, kẹo, sữa, nhu yếu phẩm và đồ dùng học tập trị giá gần 200 ngàn đồng. Qua đó, góp phần đem không khí Tết thiếu nhi ấm áp, ý nghĩa đến với trẻ em của Làng; động viên các em tiếp tục sống vui khỏe, nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập, nuôi dưỡng ước mơ.

Tổng trị giá các phần quà gần 20 triệu đồng, trong đó ca sĩ Kiều Lệ tài trợ 15 triệu đồng, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh hỗ trợ gần 5 triệu đồng.

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh trao tiền hỗ trợ 5 bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Kim Hường

Cũng trong sáng 24-5, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh cùng Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Bác Ái Tuy Phước đã trao số tiền 90 triệu đồng cho 5 bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông và xã Vĩnh Quang. Mỗi trường hợp được hỗ trợ từ 15-25 triệu đồng, tùy hoàn cảnh gia đình và tình trạng bệnh tật.

Nguồn tài trợ từ Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup thông qua sự kết nối kêu gọi của Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Bác Ái Tuy Phước nhằm hỗ trợ kịp thời những hoàn cảnh bệnh tật khó khăn trong tỉnh có thêm chi phí điều trị bệnh; góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái yêu thương trong cộng đồng.

