Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Khởi công xây dựng 3 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Ia Nan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC DUY NGỌC DUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 20-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai) khởi công xây dựng 3 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã.

dai-dien-cac-don-vi-trao-kinh-phi-ho-tro-xay-dung-nha-o-cho-cac-ho-ngheo-can-ngheo-tren-dia-ban-xa-ia-nan-anh-dvcc.jpg
Đại diện các đơn vị trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo tại xã Ia Nan. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao bảng hỗ trợ tượng trưng cho 3 hộ gồm bà Lê Thị Xuân (SN 1953, trú tại thôn Ia Boong, xã Ia Nan), bà Rơ Mah H’Vim (SN 1977) và ông Rơ Mah Đông (SN 1968), cùng trú tại làng Nú, xã Ia Nan.

Trong đó, bà Lê Thị Xuân là cựu thanh niên xung phong, thuộc diện hộ cận nghèo, hiện phải ở nhờ nhà người con sau khi chồng qua đời.

Hộ bà Rơ Mah H’Vim thuộc diện hộ nghèo, có 13 nhân khẩu thuộc 3 thế hệ cùng sinh sống trong căn nhà chật hẹp, xuống cấp. Cuộc sống chủ yếu dựa vào công việc làm thuê của con gái và con rể bà. Còn ông Rơ Mah Đông cũng thuộc diện hộ nghèo, tuổi cao, sức yếu, đang sống cùng vợ trong căn nhà tạm.

ban-to-chuc-va-cac-don-vi-tai-tro-khoi-cong-xay-dung-nha-o-cho-cac-ho-ngheo-can-ngheo-xa-ia-nan-anh-ngoc-duy.jpg
Ban tổ chức và các đơn vị tài trợ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo tại xã Ia Nan. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, căn nhà của ông Rơ Mah Đông được xây dựng với diện tích khoảng 44 m², tổng kinh phí 120 triệu đồng; trong đó Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Gia Hoàng (TP. Hồ Chí Minh) hỗ trợ 100 triệu đồng, địa phương đối ứng thêm 20 triệu đồng.

Hai căn nhà còn lại có diện tích khoảng 36 m²/căn, được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai hỗ trợ 60 triệu đồng/căn; phần kinh phí còn lại sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Nan tiếp tục vận động, kêu gọi hỗ trợ để hoàn thiện.

Các căn nhà được thiết kế gồm 1 phòng khách và 2 phòng ngủ, bảo đảm nhu cầu sinh hoạt cơ bản của các hộ dân; dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 7-2026.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Tuổi trẻ Gia Lai góp ngày công, dựng xây mái ấm

Tuổi trẻ Gia Lai góp ngày công dựng xây mái ấm

(GLO)- Giữa tháng 5, căn nhà nhỏ của bà Yech (SN 1957, làng Ia Gri, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) trở nên rộn ràng với sự có mặt của các bạn đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Người dọn dẹp đồ đạc, người sơn sửa lại không gian sinh hoạt với mong muốn góp ngày công dựng xây mái ấm.

Có thể bạn quan tâm

Công ty Điện lực Gia Lai thực hiện khung giờ cao điểm

Công ty Điện lực Gia Lai thực hiện khung giờ cao điểm

Đời sống

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 963/QĐ-BCT của Bộ Công Thương quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia, Công ty Điện lực Gia Lai triển khai bảo đảm áp dụng đồng bộ, chính xác và thuận lợi đối với khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

Gia Lai: Rợp cánh cò nhạn tại Cồn Chim

Cồn Chim rợp cánh cò nhạn

Đời sống

(GLO)- Những ngày gần đây, nhiều đàn cò nhạn xuất hiện tại Khu sinh thái Cồn Chim (xã Tuy Phước Đông, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) tạo nên khung cảnh sinh động. Sự trở lại của loài chim này được xem là tín hiệu tích cực cho hệ sinh thái đầm Thị Nại.

Chung tay vì người nghèo

Chung tay vì người nghèo

Đời sống

(GLO)- Từ sự chung tay của chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng, những căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương được triển khai trên địa bàn Gia Lai không chỉ giúp hộ nghèo, gia đình khó khăn “an cư” mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tiếp thêm động lực để người dân vươn lên.

null