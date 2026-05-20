Khởi công xây dựng 3 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Ia Nan

(GLO)- Sáng 20-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai) khởi công xây dựng 3 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã.

Đại diện các đơn vị trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo tại xã Ia Nan. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao bảng hỗ trợ tượng trưng cho 3 hộ gồm bà Lê Thị Xuân (SN 1953, trú tại thôn Ia Boong, xã Ia Nan), bà Rơ Mah H’Vim (SN 1977) và ông Rơ Mah Đông (SN 1968), cùng trú tại làng Nú, xã Ia Nan.

Trong đó, bà Lê Thị Xuân là cựu thanh niên xung phong, thuộc diện hộ cận nghèo, hiện phải ở nhờ nhà người con sau khi chồng qua đời.

Hộ bà Rơ Mah H’Vim thuộc diện hộ nghèo, có 13 nhân khẩu thuộc 3 thế hệ cùng sinh sống trong căn nhà chật hẹp, xuống cấp. Cuộc sống chủ yếu dựa vào công việc làm thuê của con gái và con rể bà. Còn ông Rơ Mah Đông cũng thuộc diện hộ nghèo, tuổi cao, sức yếu, đang sống cùng vợ trong căn nhà tạm.

Ban tổ chức và các đơn vị tài trợ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo tại xã Ia Nan. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, căn nhà của ông Rơ Mah Đông được xây dựng với diện tích khoảng 44 m², tổng kinh phí 120 triệu đồng; trong đó Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Gia Hoàng (TP. Hồ Chí Minh) hỗ trợ 100 triệu đồng, địa phương đối ứng thêm 20 triệu đồng.

Hai căn nhà còn lại có diện tích khoảng 36 m²/căn, được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai hỗ trợ 60 triệu đồng/căn; phần kinh phí còn lại sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Nan tiếp tục vận động, kêu gọi hỗ trợ để hoàn thiện.

Các căn nhà được thiết kế gồm 1 phòng khách và 2 phòng ngủ, bảo đảm nhu cầu sinh hoạt cơ bản của các hộ dân; dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 7-2026.