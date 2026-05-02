Ổn định kinh tế nhờ vốn tín dụng chính sách

(GLO)- Nguồn vốn tín dụng chính sách đã và đang góp phần quan trọng trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại khu vực huyện Phú Thiện (cũ), nhất là giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn vốn này, nhiều hộ dân có điều kiện để ổn định sinh kế, vươn lên thoát nghèo.

Trên mảnh vườn rộng khoảng 3 sào ở thôn Ia Dút (xã Phú Thiện), trước đây, bà Đặng Thị Nê từng loay hoay với nhiều loại cây trồng nhưng thu nhập vẫn bấp bênh.

Năm 2023, nhờ được vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, bà mạnh dạn chặt bỏ vườn táo kém hiệu quả để chuyển sang trồng gần 200 cây ổi Đài Loan.

Không mất nhiều thời gian, vườn ổi cho quả đều đặn quanh năm. Cứ vài ngày, gia đình bà lại thu hoạch một đợt, bán cho tiểu thương hoặc bỏ mối tại các sạp trái cây trong khu vực. So với trước đây, thu nhập từ vườn ổi ổn định hơn hẳn.

Vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội giúp gia đình bà Đặng Thị Nê (thôn Ia Dút, xã Phú Thiện) ổn định sinh kế. Ảnh: M.L

Bà Nê chia sẻ, điều quan trọng không chỉ là được vay vốn mà tôi còn được hướng dẫn cách sử dụng vốn hiệu quả. Nhờ có nguồn thu đều đặn từ vườn ổi, gia đình tôi vừa có thể trả nợ dần, vừa tích lũy để tái đầu tư sản xuất.

Cũng từ nguồn vốn tín dụng chính sách, nhiều hộ dân từng bước gây dựng được sinh kế ổn định. Gia đình chị Ksor H’Đa (buôn Sô Ma Hang B, xã Ia Hiao) thuộc diện hộ mới thoát nghèo.

Năm 2023, chị được vay 70 triệu đồng để đầu tư chăn nuôi 4 con bò sinh sản. Nhờ được chăm sóc tốt và chủ động nguồn thức ăn, đến nay, đàn bò đã phát triển lên 9 con. Năm 2025, gia đình chị bán 2 con bò để có thêm kinh phí xây dựng nhà ở.

“Có đàn bò, khi cần món tiền lớn, mình có thể bán, không phải vay mượn như trước nữa” - chị H’Đa chia sẻ. Từ chỗ chật vật mưu sinh, gia đình chị đã có cuộc sống ổn định hơn, nhà cửa khang trang, từng bước vươn lên.

Từ vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội, chị Ksor H’Đa (buôn Sô Ma Hang B, xã Ia Hiao) dần ổn định cuộc sống. Ảnh: M.L

Theo bà Rô H’Leng - Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn buôn Sô Ma Hang B, hiện nay, khoảng 70% hộ dân trong buôn đã được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách. Riêng tổ tiết kiệm và vay vốn do bà quản lý có 44 hộ vay với tổng dư nợ hơn 3,1 tỷ đồng.

“Đáng chú ý là việc cho vay được thực hiện đúng đối tượng, sát nhu cầu thực tế. Cùng với đó, các tổ chức hội, đoàn thể thường xuyên theo dõi, hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích, hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả đầu tư” - bà Rô H’Leng cho biết thêm.

Không chỉ dừng lại ở những mô hình riêng lẻ, nguồn vốn tín dụng chính sách đang từng bước trở thành “đòn bẩy” quan trọng giúp người dân khu vực nông thôn, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển sinh kế bền vững.

Trong quý I/2026, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Phú Thiện đã giải ngân hơn 21,3 tỷ đồng cho 322 lượt hộ vay. Đến nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn đạt hơn 543 tỷ đồng với gần 8.900 khách hàng còn dư nợ.

Nguồn vốn tập trung vào các chương trình thiết thực như cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; cho vay giải quyết việc làm; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn… Đây đều là những lĩnh vực trực tiếp tác động đến đời sống người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống ở khu vực nông thôn.

Ông Lê Tấn Thiên - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Phú Thiện - cho biết: Đơn vị xác định tín dụng chính sách không đơn thuần là cho vay mà còn là sự đồng hành cùng người dân trong phát triển kinh tế.

Vì vậy, ngoài việc giải ngân kịp thời, chúng tôi còn chú trọng kiểm tra, hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích, phối hợp tập huấn kiến thức nông nghiệp cho bà con để góp phần hạn chế tái nghèo.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo ở các địa phương. Năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của xã Chư A Thai giảm còn 3,26%; xã Ia Hiao còn 3,14% và xã Phú Thiện còn 2,7%.

Bà Ngô Thị Thanh Diệp - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hiao - khẳng định: “Thông qua các hội, đoàn thể nhận ủy thác, nguồn vốn tín dụng chính sách được quản lý chặt chẽ, đến đúng đối tượng, phát huy hiệu quả rõ rệt trong việc tạo sinh kế bền vững cho người dân”.