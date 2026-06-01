Hội LHPN tỉnh Gia Lai:

Tập huấn nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành về hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

(GLO)- Sáng 1-6, tại phường Pleiku, Hội LHPN tỉnh Gia Lai khai mạc lớp tập huấn nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp Hội về hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX).

Tham gia tập huấn có 140 học viên là thành viên Hội LHPN các xã, phường; HTX, tổ liên kết, tổ hợp tác trên địa bàn phía Tây Gia Lai.

Ông Huỳnh Chí Đông Hải - Trưởng ban Đào tạo và Truyền thông Cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo Ecotech - TechFest Việt Nam chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho các học viên. Ảnh: Sơn Ca

Diễn ra trong 2 ngày (1 và 2-6), chương trình tập huấn tập trung vào các nội dung, chuyên đề thiết thực như: tổng quan về tài chính cho HTX, tổ hợp tác; kỹ năng lập kế hoạch tài chính và quản lý dòng tiền thực tế; chiến lược giá, định giá sản phẩm; kiểm soát chi phí và tối ưu hoá lợi nhuận trong sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, học viên được trang bị kiến thức về tư duy quản trị hiện đại dành cho lãnh đạo nữ trong kỷ nguyên số; quản trị nhân sự và vận hành bộ máy HTX, tổ hợp tác; công cụ khởi nghiệp tinh gọn và thông minh; ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý công việc, lập kế hoạch kinh doanh.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Sơn Ca

Đồng thời, dưới sự hướng dẫn của chuyên gia, học viên tìm hiểu, thực hành về thương mại điện tử, kỹ năng bán hàng đa kênh trên các nền tảng mua sắm trực tuyến như Shopee, TikTok, Lazada.

Thông qua chương trình này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai mong muốn hỗ trợ học viên nâng cao kiến thức, kỹ năng quản trị, điều hành, từng bước ứng dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ quản lý, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho lao động nữ…

Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, đảo Sinh Tồn Đông vẫn xanh mướt những vườn rau, hàng phong ba, bàng vuông trước nắng gió khắc nghiệt. Những mầm xanh trên cát mặn không chỉ giúp bảo đảm đời sống bộ đội mà còn thể hiện ý chí, nghị lực và tinh thần tự lực, tự cường của quân dân trên đảo.

(GLO)- Trong 2 ngày 27 và 28-5, tại Gia Lai, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kết nối phần mềm Quản lý thông tin bệnh viện (HIS) đến Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe sinh sản (eMCH).

(GLO)- Từng sống khép kín vì mặc cảm bệnh phong, cụm dân cư 26 hộ với hơn 100 nhân khẩu ở cuối làng Grôn (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) nay đã dần hòa nhập cộng đồng, chăm lo làm ăn và ổn định cuộc sống, góp phần để làng Grôn từng ngày đổi thay.

(GLO)- Sáng 26-5, tại phường Quy Nhơn, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình tập huấn về kỹ năng số và sử dụng các công cụ số để tìm kiếm thông tin, phát triển kỹ năng, tìm kiếm việc làm cho thanh niên khuyết tật trong tỉnh.

(GLO)- Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các địa phương khu vực Tây Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện nơi ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tạo sự đồng thuận để dự án trọng điểm quốc gia triển khai đúng tiến độ.

(GLO)- Từ ngày 20 đến 22-5, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức 3 lớp tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở và mạng lưới an toàn vệ sinh viên thuộc 15 công đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh.

(GLO)- Từng là biểu tượng du lịch của Pleiku với những đồi chè xanh mướt trải dài bên hàng thông trăm tuổi, 62 ha chè ở Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nay đang dần xơ xác, nhiều diện tích chết khô.

