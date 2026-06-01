Tập huấn nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành về hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

(GLO)- Sáng 1-6, tại phường Pleiku, Hội LHPN tỉnh Gia Lai khai mạc lớp tập huấn nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp Hội về hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX).

Tham gia tập huấn có 140 học viên là thành viên Hội LHPN các xã, phường; HTX, tổ liên kết, tổ hợp tác trên địa bàn phía Tây Gia Lai.

Ông Huỳnh Chí Đông Hải - Trưởng ban Đào tạo và Truyền thông Cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo Ecotech - TechFest Việt Nam chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho các học viên. Ảnh: Sơn Ca

Diễn ra trong 2 ngày (1 và 2-6), chương trình tập huấn tập trung vào các nội dung, chuyên đề thiết thực như: tổng quan về tài chính cho HTX, tổ hợp tác; kỹ năng lập kế hoạch tài chính và quản lý dòng tiền thực tế; chiến lược giá, định giá sản phẩm; kiểm soát chi phí và tối ưu hoá lợi nhuận trong sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, học viên được trang bị kiến thức về tư duy quản trị hiện đại dành cho lãnh đạo nữ trong kỷ nguyên số; quản trị nhân sự và vận hành bộ máy HTX, tổ hợp tác; công cụ khởi nghiệp tinh gọn và thông minh; ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý công việc, lập kế hoạch kinh doanh.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Sơn Ca

Đồng thời, dưới sự hướng dẫn của chuyên gia, học viên tìm hiểu, thực hành về thương mại điện tử, kỹ năng bán hàng đa kênh trên các nền tảng mua sắm trực tuyến như Shopee, TikTok, Lazada.

Thông qua chương trình này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai mong muốn hỗ trợ học viên nâng cao kiến thức, kỹ năng quản trị, điều hành, từng bước ứng dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ quản lý, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho lao động nữ…