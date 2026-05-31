Ban Chỉ huy Quân sự xã Đak Pơ, Trường THCS và THPT Y Đôn kết nghĩa với làng Krông Hra

(GLO)- Sáng 31-5, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đak Pơ (tỉnh Gia Lai), Trường THCS và THPT Y Đôn tổ chức lễ kết nghĩa với làng Krông Hra.

Làng Krông Hra hiện có 87 hộ dân, trong đó, đồng bào Bahnar chiếm khoảng 97%. Làng còn 12 hộ nghèo, 21 hộ cận nghèo. Dân làng chủ yếu sản xuất nông nghiệp, đời sống còn nhiều khó khăn.

Đại diện các đơn vị ký giao ước kết nghĩa. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi lễ, các đơn vị đã ký giao ước kết nghĩa. Theo đó, các bên thống nhất phối hợp hỗ trợ làng Krông Hra phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, tham gia xây dựng nông thôn mới. Hằng năm, các đơn vị sẽ hỗ trợ sinh kế cho 1-2 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, các đơn vị kết nghĩa sẽ phối hợp tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân; vận động người dân bảo vệ và phát triển rừng, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Đak Pơ trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đak Pơ đã trao 12 suất quà cho các hộ nghèo của làng Krông Hra.