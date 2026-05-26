Xã Tuy Phước Đông xóa bỏ bến xe tự phát trước cổng trường

(GLO)- Vừa qua, bạn đọc đã gọi tới đường dây nóng của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phản ánh tình trạng nhà xe Đệ Nhất sử dụng khoảnh đất trống trước cổng Trường THCS Phước Hòa (đoạn qua tỉnh lộ 640, xã Tuy Phước Đông) làm điểm tập kết hàng hóa và đón khách.

Ngày 6-5, Báo Gia Lai đăng bài "Bến xe tự phát gây mất an toàn giao thông ở Tuy Phước Đông".

Tiếp nhận thông tin phản ánh, chính quyền xã Tuy Phước Đông phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) ra quân xử lý dứt điểm tình trạng đậu đỗ xe trái phép của nhà xe Đệ Nhất.

Trước cổng Trường THCS Phước Hòa không còn tình trạng xe dừng đỗ, bắt khách trái phép. Ảnh chụp lúc 17 giờ ngày 25-5-2026. Xuân Thức

Đến nay, tình trạng xe dừng đỗ, bắt khách trái phép trước cổng Trường THCS Phước Hòa đã được chấm dứt, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và môi trường học đường cho học sinh.

Việc làm quyết liệt, kịp thời của các ngành chức năng nhận được sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao từ người dân địa phương.