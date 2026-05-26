Xã Tuy Phước Đông xóa bỏ bến xe tự phát trước cổng trường

(GLO)- Vừa qua, bạn đọc đã gọi tới đường dây nóng của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phản ánh tình trạng nhà xe Đệ Nhất sử dụng khoảnh đất trống trước cổng Trường THCS Phước Hòa (đoạn qua tỉnh lộ 640, xã Tuy Phước Đông) làm điểm tập kết hàng hóa và đón khách.

Ngày 6-5, Báo Gia Lai đăng bài "Bến xe tự phát gây mất an toàn giao thông ở Tuy Phước Đông".

Tiếp nhận thông tin phản ánh, chính quyền xã Tuy Phước Đông phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) ra quân xử lý dứt điểm tình trạng đậu đỗ xe trái phép của nhà xe Đệ Nhất.

Trước cổng Trường THCS Phước Hòa không còn tình trạng xe dừng đỗ, bắt khách trái phép. Ảnh chụp lúc 17 giờ ngày 25-5-2026. Xuân Thức

Đến nay, tình trạng xe dừng đỗ, bắt khách trái phép trước cổng Trường THCS Phước Hòa đã được chấm dứt, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và môi trường học đường cho học sinh.

Việc làm quyết liệt, kịp thời của các ngành chức năng nhận được sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao từ người dân địa phương.

Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở

(GLO)- Từ ngày 20 đến 22-5, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức 3 lớp tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở và mạng lưới an toàn vệ sinh viên thuộc 15 công đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh.

“Chợ heo” di động ở vùng cao

(GLO)- Ở các xã vùng cao phía Tây Gia Lai, hình ảnh những người Bahnar trên chiếc xe máy chở theo rọ heo len lỏi khắp các buôn làng đã trở nên quen thuộc. Chính “chợ heo” di động này góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng sâu mua heo giống, phát triển chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

(GLO)- Những “Làng phụ nữ kiểu mẫu” đang trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở nhiều buôn, làng vùng sâu ở Gia Lai. Không chỉ tiên phong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, nhiều chị em còn tiên phong phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa.

Công ty Điện lực Gia Lai thực hiện khung giờ cao điểm

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 963/QĐ-BCT của Bộ Công Thương quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia, Công ty Điện lực Gia Lai triển khai bảo đảm áp dụng đồng bộ, chính xác và thuận lợi đối với khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

Cồn Chim rợp cánh cò nhạn

(GLO)- Những ngày gần đây, nhiều đàn cò nhạn xuất hiện tại Khu sinh thái Cồn Chim (xã Tuy Phước Đông, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) tạo nên khung cảnh sinh động. Sự trở lại của loài chim này được xem là tín hiệu tích cực cho hệ sinh thái đầm Thị Nại.

