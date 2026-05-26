Xã Tuy Phước Đông xóa bỏ bến xe tự phát trước cổng trường

Ngày 6-5, Báo Gia Lai đăng bài "Bến xe tự phát gây mất an toàn giao thông ở Tuy Phước Đông".
Tiếp nhận thông tin phản ánh, chính quyền xã Tuy Phước Đông phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) ra quân xử lý dứt điểm tình trạng đậu đỗ xe trái phép của nhà xe Đệ Nhất.
Đến nay, tình trạng xe dừng đỗ, bắt khách trái phép trước cổng Trường THCS Phước Hòa đã được chấm dứt, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và môi trường học đường cho học sinh.
Việc làm quyết liệt, kịp thời của các ngành chức năng nhận được sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao từ người dân địa phương.