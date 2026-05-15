Gia Lai: Thăm, tặng quà cho nạn nhân bị tai nạn lao động

(GLO)- Ngày 14-5, đoàn công tác của Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà cho 10 trường hợp bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp và thân nhân người tử vong do tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác đến thăm hỏi các gia đình gồm: Trần Thị Thu Thảo (Công ty CP Lâm nghiệp 19, tỉ lệ thương tật 47%); Nguyễn Thị Bê (Công ty CP Xây dựng 47, thương tật 47%); Trần Thanh Tịnh (Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bình Định, thương tật 51%); Nguyễn Văn Huy (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũ, thương tật 72%); Lê Quang Thái (Công ty TNHH MTV Chăn nuôi bò Trung Nguyên, thương tật 56%) và Trần Hữu Báu (Công ty CP Thực phẩm dinh dưỡng NUTIFOOD Cao Nguyên, thương tật 37%).

Tại các gia đình, đại diện Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh đã thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ khó khăn, động viên người lao động cố gắng phục hồi để sớm ổn định cuộc sống và trở lại làm việc. Dịp này, mỗi trường hợp được đoàn hỗ trợ 2 triệu đồng cùng một phần quà.