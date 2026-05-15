Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Gia Lai: Thăm, tặng quà cho nạn nhân bị tai nạn lao động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 14-5, đoàn công tác của Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà cho 10 trường hợp bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp và thân nhân người tử vong do tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác đến thăm hỏi các gia đình gồm: Trần Thị Thu Thảo (Công ty CP Lâm nghiệp 19, tỉ lệ thương tật 47%); Nguyễn Thị Bê (Công ty CP Xây dựng 47, thương tật 47%); Trần Thanh Tịnh (Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bình Định, thương tật 51%); Nguyễn Văn Huy (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũ, thương tật 72%); Lê Quang Thái (Công ty TNHH MTV Chăn nuôi bò Trung Nguyên, thương tật 56%) và Trần Hữu Báu (Công ty CP Thực phẩm dinh dưỡng NUTIFOOD Cao Nguyên, thương tật 37%).

tham-tang-qua-nan-nhan-tai-nan-lao-dong.jpg
Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh đến thăm, tặng quà cho ông Trần Thanh Tịnh (Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bình Định) bị thương tật 51%. Ảnh: ĐVCC

Tại các gia đình, đại diện Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh đã thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ khó khăn, động viên người lao động cố gắng phục hồi để sớm ổn định cuộc sống và trở lại làm việc. Dịp này, mỗi trường hợp được đoàn hỗ trợ 2 triệu đồng cùng một phần quà.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gần 200 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 925 hiến máu tình nguyện

Gần 200 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 925 hiến máu tình nguyện

Xã hội

(GLO)- Ngày 9-5, tại Nhà thi đấu của Trung đoàn 925, tỉnh Gia Lai, Trung đoàn 925 (Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc Phòng) tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2026. Ngày hội thu hút gần 200 cán bộ, chiến sĩ đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.

Đề xuất 6 mức phụ cấp ưu đãi theo nghề cho nhân viên y tế tại các cơ sở công lập

Đề xuất 6 mức phụ cấp ưu đãi theo nghề cho nhân viên y tế tại các cơ sở công lập

Lao động - Việc làm

(GLO)- Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức và người lao động tại các cơ sở y tế công lập. Theo đó, ngành Y tế sẽ áp dụng 6 mức phụ cấp từ 30-100%, tùy theo tính chất công việc và môi trường làm việc.

null