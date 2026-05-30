Lan tỏa tinh thần từ bi trong mùa Phật đản

(GLO)- Mùa Phật đản năm nay, nhiều tự viện, tăng ni, phật tử và nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức các hoạt động thiện nguyện, hướng về người nghèo, bệnh nhân và gia đình chính sách, góp phần lan tỏa tinh thần từ bi, nhân ái trong cộng đồng.

Các tự viện trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tặng quà cho gia đình chính sách. Ảnh: ĐVCC

Trong không khí mừng Phật đản Phật lịch 2570, ngày 26-5, các tự viện trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức trao quà cho một số gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thương binh trên địa bàn. Những phần quà này là một cách bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp, hy sinh của các gia đình cho đất nước.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Nam - cho biết: “Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cũng tặng 4 suất quà cho các hộ cận nghèo (500 nghìn đồng/suất); Hội LHPN phường tặng 5 thẻ BHYT cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và trao 2 suất đỡ đầu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (mức 1,2 triệu đồng/quý). Những phần quà này là sự kết nối của nhiều tấm lòng nhân ái trong cộng đồng, góp phần mang lại niềm vui cho người dân khó khăn trong mùa Phật đản”.

Trước đó, đoàn thiện nguyện của các tự viện phường Quy Nhơn Nam cũng đã đến Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn (phường Hoài Nhơn Tây) thăm hỏi, trao tặng 550 suất ăn và 550 phần quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại đây. Những suất ăn nóng hổi, những món quà nhỏ cùng lời động viên chân thành đã mang lại sự ấm áp cho người bệnh trong những ngày khó khăn.

Ngày 28-5, chùa Tâm Ấn (phường Quy Nhơn) đã trao 50 phần quà cho bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh (trị giá 500 nghìn đồng/phần). Tổ đình Long Khánh (phường Quy Nhơn) cũng trao hơn 200 suất quà gồm gạo và tiền mặt cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Quy Nhơn và những khu vực lân cận với tổng chi phí hỗ trợ hơn 50 triệu đồng.

Thượng tọa Thích Quảng Duy - Trụ trì Tổ đình Long Khánh - cho biết: “Đây là hoạt động được nhà chùa duy trì vào mỗi mùa Phật đản nhằm chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần từ bi, cứu khổ của đạo Phật. Chúng tôi mong rằng những phần quà tuy nhỏ nhưng sẽ mang đến niềm vui, động viên bà con vươn lên trong cuộc sống”.

Không chỉ các tự viện, nhiều tổ chức và nhà hảo tâm cũng chung tay lan tỏa tinh thần sẻ chia trong mùa Phật đản. Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh phối hợp cùng các nhà hảo tâm trao 50 phần quà cho các hộ khó khăn tại phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông với tổng trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Tổ đình Long Khánh tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân mùa Phật đản. Ảnh: Quảng Tiến

Tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh, bếp ăn tình thương những ngày này cũng đón nhận sự ủng hộ nhiều hơn so với thường lệ, bảo đảm luôn đỏ lửa phục vụ bệnh nhân nghèo.

Các tăng ni, phật tử cùng nhiều cá nhân, gia đình đã đóng góp kinh phí, nhu yếu phẩm để duy trì hoạt động của bếp ăn thiện nguyện.

Nhờ sự chung tay ấy, khoảng 1.000 suất ăn miễn phí được trao tận tay bệnh nhân mỗi ngày.

Điều đáng quý là phía sau mỗi phần quà, mỗi suất cơm trao đi đều là những tấm lòng hướng thiện. Có gia đình phát tâm làm việc thiện để tưởng nhớ người thân đã khuất; có người từng trải qua những ngày tháng chăm sóc người bệnh nên thấu hiểu khó khăn của bệnh nhân và người nhà, từ đó tiếp tục sẻ chia với cộng đồng.

Cũng có những nhóm bạn, những gia đình cùng chung tay đóng góp với mong muốn góp một phần nhỏ giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn. Những nghĩa cử ấy đã góp phần lan tỏa tinh thần từ bi, nhân ái, làm cho mùa Phật đản thêm ấm áp và ý nghĩa.

Mùa Phật đản không chỉ là dịp để những người con Phật hướng về ngày đản sinh của Đức Phật mà còn là cơ hội lan tỏa tinh thần yêu thương, sẻ chia trong xã hội. Từ những phần quà nghĩa tình đến những bữa cơm miễn phí dành cho bệnh nhân nghèo, tất cả đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, sống “tốt đời, đẹp đạo”, chung tay vì cộng đồng.