Trao 250 suất quà cho hộ nghèo, học sinh khó khăn tại xã Phú Thiện

(GLO)- Ngày 7-5, Hội Chữ thập đỏ xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đại đức Thích Nhuận Cường (chùa Mỹ Thạch, xã Chư Sê) và đoàn thiện nguyện “Cơm chay Tùy Duyên” (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức trao quà cho người nghèo trên địa bàn xã.
Theo đó, đoàn đã trao 150 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng.
Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ xã Phú Thiện phối hợp với các nhà hảo tâm tại TP. Hồ Chí Minh trao 100 suất quà với tổng trị giá 10 triệu đồng cho trẻ em, học sinh nghèo tại thôn Ia Peng.
(GLO)- Qua kết nối từ Tổ công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai), trong ngày 30-4, các nhà hảo tâm, câu lạc bộ thiện nguyện đã đến thăm và trao gửi những phần quà, suất cơm thiện nguyện cho bệnh nhân nghèo, khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.
(GLO)- Xóm nhà chị Nay H Đuyt (SN 1976, buôn Thăm) là một trong những điểm được lắp đèn năng lượng mặt trời từ mô hình “Thắp sáng đường quê - Vì an ninh, an toàn” do Công an xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) thực hiện.
(GLO)- Ngày 24-4, HĐND tỉnh Gia Lai ban hành Nghị quyết số 41/2026/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 4-5-2026 đến hết ngày 31-12-2028.
(GLO)- Ngày 4 và 5-5, đoàn công tác của Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an) tiến hành kiểm tra đột xuất các đội Chữa cháy và CNCH khu vực thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Nhờ làm tốt công tác dân vận khéo, nhiều địa phương ở tỉnh Gia Lai đã tạo được sự đồng thuận của người dân trong giải phóng mặt bằng (GPMB), góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và ổn định địa bàn.
(GLO)- Ngày 4-5, tại xã Đức Cơ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026 với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”.
(GLO)- Phát huy truyền thống anh hùng trong kháng chiến, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) đang đồng lòng phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, từng bước đưa kinh tế - xã hội phát triển, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.
(GLO)- Từ ngày 10-5-2026, Nghị định số 85/2026/NĐ-CP của Chính phủ về bảo hiểm hưu trí bổ sung có hiệu lực. Điểm nổi bật của nghị định là các quy định liên quan đến đối tượng, phương thức, quy trình tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung.
(GLO)- Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai vừa trao số tiền hơn 55 triệu đồng (nguồn từ Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ) cho 3 gia đình bệnh nhân nghèo, khó khăn ở các xã Vân Canh, Bình An và phường Quy Nhơn.
(GLO)- Chiều 29-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cửu An (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ ra mắt mô hình “Phụ nữ hỗ trợ gia đình tang viếng” tại các Chi hội Phụ nữ thôn Cửu Đạo, Tú Thủy 1 và Tú Thủy 2, với sự tham gia của 24 thành viên.
(GLO)- Nhiều năm qua, Trung tá Đoàn Thị Mai Thoa - Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai - đã trở thành hình ảnh tiêu biểu của người nữ cán bộ chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân thời kỳ mới: năng động, sáng tạo, tận tâm và gần dân.
(GLO)- Những hang đá ở núi Chư Pa - Ia Kreng (làng Doch 1, xã Ia Ly) từng che chở bộ đội, là bệnh xá dã chiến cứu chữa thương binh. Ký ức và dấu tích của năm tháng chiến tranh khốc liệt nơi đây được khai mở khi lực lượng quy tập tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ, di vật thời kháng chiến chống Mỹ.
(GLO)- Ngày 28-4, Ban Xây dựng Đảng xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã đến thăm và trao 20 triệu đồng cho anh Nguyễn Hữu Dũng (SN 1996, trú tại làng Ia Mút) để nuôi dưỡng 3 con nhỏ vì vợ mới qua đời do bạo bệnh.
(GLO)- Trên địa bàn xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) có 26 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, nhưng chỉ có 8 cơ sở đăng ký giấy phép kinh doanh, số còn lại hoạt động mang tính tự phát. Vì vậy, xã tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ để đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe người tiêu dùng.
(GLO)- Ngày 28-4, tại TP. Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026) và tuyên dương 101 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể năm 2026.
(GLO)- Tấm thiệp “Lễ cúng tạ - từ cõi chết trở về” bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi tò mò, thậm chí rùng mình. Đây là lời mời “kỳ lạ” của một cặp vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai, những người may mắn vượt qua lằn ranh sống - chết và trở lại với lòng biết ơn sâu sắc.
(GLO)- Những năm qua, chị Phan Thị Trà My (36 tuổi, nhân viên Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) luôn có mặt khi bệnh nhân cần máu cấp cứu. Đến nay, chị đã 25 lần hiến máu cứu người và là tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện.
(GLO)- Phường An Nhơn Đông vừa chính thức đưa vào khai thác nút giao đấu nối tuyến trục Đông - Tây tại khu vực cầu Mương Đôi trên tỉnh lộ ĐT631, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị và tăng cường kết nối khu vực.
(GLO)- Nhiều người từng dang dở việc học, đi làm nhiều năm hoặc đã lớn tuổi đang chọn cách học nghề để bắt đầu hành trình mới. Khi thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và khả năng thích ứng, học nghề trở thành lựa chọn thiết thực để mở ra tương lai tốt hơn.
(GLO)- Hội Chữ thập đỏ xã Kông Bơ La vừa trao 33.293.000 đồng cho ông Lê Văn Mạnh (thôn 1, xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) là ông ngoại của 3 cháu nhỏ mồ côi để gia đình có thêm kinh phí chăm sóc và nuôi dưỡng các cháu.