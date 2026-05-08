Trao 250 suất quà cho hộ nghèo, học sinh khó khăn tại xã Phú Thiện

(GLO)- Ngày 7-5, Hội Chữ thập đỏ xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đại đức Thích Nhuận Cường (chùa Mỹ Thạch, xã Chư Sê) và đoàn thiện nguyện “Cơm chay Tùy Duyên” (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức trao quà cho người nghèo trên địa bàn xã.

Theo đó, đoàn đã trao 150 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng.

Đoàn thiện nguyện tặng quà cho các em học sinh xã Phú Thiện. Ảnh: Đ.V

Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ xã Phú Thiện phối hợp với các nhà hảo tâm tại TP. Hồ Chí Minh trao 100 suất quà với tổng trị giá 10 triệu đồng cho trẻ em, học sinh nghèo tại thôn Ia Peng.