Gia Lai: Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động

(GLO)- Ngày 20-5, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định (thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai) tổ chức tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 50 cán bộ Công đoàn cơ sở và mạng lưới an toàn, vệ sinh viên tại các doanh nghiệp.

Tại buổi tập huấn, giảng viên đã phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; hướng dẫn kỹ năng nhận diện nguy cơ mất an toàn trong lao động, biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động và xử lý các tình huống phát sinh tại nơi làm việc. Nhiều tình huống thực tế cũng được đưa ra để học viên trao đổi, thảo luận và thực hành phương pháp xử lý phù hợp.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Huy Trang

Theo ông Lê Thanh Sỹ - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định, việc đảm bảo an toàn lao động giúp doanh nghiệp hạn chế tối đa thiệt hại và chi phí phát sinh do tai nạn lao động. Đối với người lao động, môi trường làm việc an toàn sẽ giúp giảm thiểu rủi ro, tạo tâm lý yên tâm trong quá trình lao động, sản xuất.

Chính vì vậy, Liên đoàn lao động tỉnh luôn chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn và tập huấn kiến thức, kỹ năng an toàn vệ sinh lao động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ Công đoàn và người lao động, góp phần phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.