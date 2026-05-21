Gia Lai: Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động

(GLO)- Ngày 20-5, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định (thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai) tổ chức tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 50 cán bộ Công đoàn cơ sở và mạng lưới an toàn, vệ sinh viên tại các doanh nghiệp.

Tại buổi tập huấn, giảng viên đã phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; hướng dẫn kỹ năng nhận diện nguy cơ mất an toàn trong lao động, biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động và xử lý các tình huống phát sinh tại nơi làm việc. Nhiều tình huống thực tế cũng được đưa ra để học viên trao đổi, thảo luận và thực hành phương pháp xử lý phù hợp.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Huy Trang

Theo ông Lê Thanh Sỹ - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định, việc đảm bảo an toàn lao động giúp doanh nghiệp hạn chế tối đa thiệt hại và chi phí phát sinh do tai nạn lao động. Đối với người lao động, môi trường làm việc an toàn sẽ giúp giảm thiểu rủi ro, tạo tâm lý yên tâm trong quá trình lao động, sản xuất.

Chính vì vậy, Liên đoàn lao động tỉnh luôn chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn và tập huấn kiến thức, kỹ năng an toàn vệ sinh lao động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ Công đoàn và người lao động, góp phần phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

Đời sống

(GLO)- Những “Làng phụ nữ kiểu mẫu” đang trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở nhiều buôn, làng vùng sâu ở Gia Lai. Không chỉ tiên phong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, nhiều chị em còn tiên phong phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa.

Nhân lên những nghĩa cử đẹp

Từ thiện

(GLO)- Tháng Nhân đạo năm 2026 với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng” đang bước vào giai đoạn cao điểm với nhiều hoạt động nhân văn được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Qua đó, kịp thời sẻ chia, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội.

Công ty Điện lực Gia Lai thực hiện khung giờ cao điểm

Đời sống

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 963/QĐ-BCT của Bộ Công Thương quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia, Công ty Điện lực Gia Lai triển khai bảo đảm áp dụng đồng bộ, chính xác và thuận lợi đối với khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

Rùa biển xuất hiện ở Nhơn Lý

Xã hội

(GLO)- Ngày 15-5, anh Nguyễn Hữu Đảo, thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) cho biết, theo thông tin từ một số ngư dân địa phương, từ ngày 6-5 đến ngày 9-5, 2 cá thể rùa biển đã xuất hiện quẩn quanh khu vực Eo Gió và Bãi Dứa.

10 hộ dân hiến đất mở đường vào Trường Tiểu học Ia Pết

Xã hội

(GLO)- Những ngày qua, người dân thôn 10 (xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) đã đồng loạt tháo dỡ hàng rào, di dời vật kiến trúc, chặt hạ cây cối để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường vào Trường Tiểu học Ia Pết, góp phần tiết kiệm cho ngân sách nhà nước gần 2,4 tỷ đồng.

