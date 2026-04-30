Phường Diên Hồng tập huấn chuyển đổi số và nâng cao năng lực số cho 150 cán bộ cơ sở

(GLO)- Chiều 29-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn Thanh niên, Công an phường và Tổ công nghệ số cộng đồng tổ chức hội nghị tập huấn chuyển đổi số và nâng cao năng lực số cho 150 đại biểu.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND phường, cùng các báo cáo viên và đội ngũ cán bộ Mặt trận, đoàn thể ở khu dân cư.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn. Ảnh: Bá Bính

Tại hội nghị, 150 đại biểu là thành viên Ban Công tác Mặt trận, chi hội trưởng các tổ chức chính trị - xã hội và Tổ công nghệ số cộng đồng đã được trang bị kiến thức tổng quan về chuyển đổi số, các khái niệm cơ bản và vai trò của chuyển đổi số trong phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, xã hội số ở địa phương.

Các đại biểu cũng được hướng dẫn nhận diện các hình thức lừa đảo trên không gian mạng, bảo đảm an toàn thông tin và sử dụng hiệu quả ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Bên cạnh đó, hội nghị còn chú trọng hướng dẫn kỹ năng thực hành như: sử dụng Gmail phục vụ công việc, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trên Google Drive, tổ chức họp trực tuyến qua Google Meet, tạo biểu mẫu khảo sát bằng Google Forms; kỹ năng sử dụng thiết bị số, quản lý dữ liệu cá nhân, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt.