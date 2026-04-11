Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chuyển động trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Sống đẹp Kỹ năng sống Khởi nghiệp

Tỉnh đoàn Gia Lai tập huấn chuyển đổi số đợt 2 - 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DƯƠNG LINH
(GLO)- Ngày 10-4, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức lớp tập huấn chuyển đổi số đợt 2 - 2026 cho Thường trực Đoàn các xã, phường, đơn vị trực thuộc; thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng và đội hình bình dân học vụ số trên địa bàn tỉnh.

Lớp tập huấn được kết nối trực tuyến đến 142 điểm cầu trong toàn tỉnh.

Tại buổi tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức, hướng dẫn kỹ năng về nhận diện rủi ro và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện báo cáo trên hệ thống thống kê, đánh giá công tác chuyển đổi số.

Điểm cầu tại Tỉnh đoàn Gia Lai. Ảnh: Tỉnh đoàn

Trước đó, ngày 10-2, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cùng Mobifone Gia Lai tổ chức tập huấn đợt 1 cho các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng theo hình thức trực tuyến đến 135 điểm cầu xã, phường.

Nội dung tập huấn đợt 1 tập trung vào phương pháp tuyên truyền, vận động người dân tham gia chuyển đổi số gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”; kỹ năng định danh điện tử, thanh toán số; kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cơ bản và một số nội dung hỗ trợ phát triển kinh tế số cộng đồng.

Điểm cầu trực tuyến tại xã Cửu An. Ảnh: Tỉnh đoàn

Chương trình tập huấn nhằm mục đích nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng, đội hình bình dân học vụ số trên địa bàn tỉnh; góp phần triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” và Đề án 3306 của UBND tỉnh về “Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026 - 2030”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gia Lai: “Cháy” hết mình tại Ngày hội “Học sinh 3 tốt”

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku), Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức ngày hội “Học sinh 3 tốt” năm 2026 với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút hơn 500 học sinh thuộc các phường Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng tham gia. Các em học sinh "cháy" hết mình trong không khí tươi vui, sôi nổi.

Tuổi trẻ phường Pleiku sôi nổi chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn.

(GLO)- Sáng 26-3, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và Bảo tàng Pleiku, Đoàn phường Pleiku tổ chức chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) với chủ đề “Tuổi trẻ Pleiku - 95 năm khát vọng và cống hiến”, thu hút 400 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Cống hiến sức trẻ cho quê hương Gia Lai

(GLO)- Với tinh thần tận tâm trong công việc và không ngừng rèn luyện, hoàn thiện bản thân, mỗi cá nhân được Tỉnh đoàn trao Giải thưởng Ngô Mây năm 2025 đều là những điển hình tiêu biểu cho sự nỗ lực, sáng tạo và trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển.

“Sức trẻ tình nguyện - Kết nối yêu thương”: Thắm tình kết nghĩa

(GLO)- Chương trình “Sức trẻ tình nguyện - Kết nối yêu thương” không chỉ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên mà còn góp phần chăm lo thiết thực cho học sinh, người dân vùng khó, thắt chặt tình kết nghĩa và lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Sắc màu hội trại truyền thống 26-3

(GLO)- Tháng Thanh niên tại Gia Lai thêm sôi động với hội trại truyền thống được tổ chức Đoàn triển khai có chủ đề “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo”, “Khát vọng tuổi trẻ”… Hội trại đã trở thành điểm hẹn ý nghĩa, nơi tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của ĐVTN được lan tỏa mạnh mẽ.

