Tỉnh đoàn Gia Lai tập huấn chuyển đổi số đợt 2 - 2026

(GLO)- Ngày 10-4, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức lớp tập huấn chuyển đổi số đợt 2 - 2026 cho Thường trực Đoàn các xã, phường, đơn vị trực thuộc; thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng và đội hình bình dân học vụ số trên địa bàn tỉnh.

Lớp tập huấn được kết nối trực tuyến đến 142 điểm cầu trong toàn tỉnh.

Tại buổi tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức, hướng dẫn kỹ năng về nhận diện rủi ro và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện báo cáo trên hệ thống thống kê, đánh giá công tác chuyển đổi số.

Điểm cầu tại Tỉnh đoàn Gia Lai. Ảnh: Tỉnh đoàn

Trước đó, ngày 10-2, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cùng Mobifone Gia Lai tổ chức tập huấn đợt 1 cho các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng theo hình thức trực tuyến đến 135 điểm cầu xã, phường.

Nội dung tập huấn đợt 1 tập trung vào phương pháp tuyên truyền, vận động người dân tham gia chuyển đổi số gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”; kỹ năng định danh điện tử, thanh toán số; kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cơ bản và một số nội dung hỗ trợ phát triển kinh tế số cộng đồng.

Điểm cầu trực tuyến tại xã Cửu An. Ảnh: Tỉnh đoàn

Chương trình tập huấn nhằm mục đích nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng, đội hình bình dân học vụ số trên địa bàn tỉnh; góp phần triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” và Đề án 3306 của UBND tỉnh về “Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026 - 2030”.