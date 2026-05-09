Đoàn UBND tỉnh triển khai chương trình “Áo xanh hành động - phục vụ nhân dân” tại xã Canh Liên

(GLO)- Ngày 9-5, Đoàn UBND tỉnh phối hợp với Đoàn xã Canh Liên, Đoàn Công ty Điện lực Gia Lai, Đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định, Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức chương trình “Áo xanh hành động - phục vụ nhân dân” tại xã Canh Liên.

Tại chương trình “Áo xanh hành động - phục vụ nhân dân”, Ban tổ chức tặng 50 suất quà (300 nghìn đồng/suất; do Đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định tài trợ) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Tặng quà cho người dân xã Canh Liên. Ảnh: ĐVCC

Đoàn Công ty Điện lực Gia Lai triển khai công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại tuyến đường trung tâm xã Canh Liên.

Công trình dài hơn 1 km gồm 15 bóng đèn năng lượng mặt trời với tổng kinh phí 22 triệu đồng; góp phần đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Trao bảng tượng trưng, tặng công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê" cho Đoàn xã Canh Liên. Ảnh: ĐVCC

​Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức còn tuyên truyền Luật An ninh mạng, hướng dẫn kỹ năng nhận diện các hình thức lừa đảo trên internet cho học sinh và người dân địa phương.

Học sinh xã Canh Liên lắng nghe báo cáo viên hướng dẫn kỹ năng nhận diện các hình thức lừa đảo trên internet. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, Đội hình “Bình dân học vụ số” của Đoàn UBND tỉnh do Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì đã phối hợp với Tổ công nghệ số xã Canh Liên triển khai các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, như trực tiếp hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng iGiaLai; chia sẻ kỹ năng tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số thiết yếu...