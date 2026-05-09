Đoàn UBND tỉnh triển khai chương trình “Áo xanh hành động - phục vụ nhân dân” tại xã Canh Liên

DƯƠNG LINH
(GLO)- Ngày 9-5, Đoàn UBND tỉnh phối hợp với Đoàn xã Canh Liên, Đoàn Công ty Điện lực Gia Lai, Đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định, Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức chương trình “Áo xanh hành động - phục vụ nhân dân” tại xã Canh Liên.

Tại chương trình “Áo xanh hành động - phục vụ nhân dân”, Ban tổ chức tặng 50 suất quà (300 nghìn đồng/suất; do Đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định tài trợ) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Tặng quà cho người dân xã Canh Liên. Ảnh: ĐVCC

Đoàn Công ty Điện lực Gia Lai triển khai công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại tuyến đường trung tâm xã Canh Liên.

Công trình dài hơn 1 km gồm 15 bóng đèn năng lượng mặt trời với tổng kinh phí 22 triệu đồng; góp phần đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Trao bảng tượng trưng, tặng công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê" cho Đoàn xã Canh Liên. Ảnh: ĐVCC

​Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức còn tuyên truyền Luật An ninh mạng, hướng dẫn kỹ năng nhận diện các hình thức lừa đảo trên internet cho học sinh và người dân địa phương.

Học sinh xã Canh Liên lắng nghe báo cáo viên hướng dẫn kỹ năng nhận diện các hình thức lừa đảo trên internet. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, Đội hình “Bình dân học vụ số” của Đoàn UBND tỉnh do Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì đã phối hợp với Tổ công nghệ số xã Canh Liên triển khai các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, như trực tiếp hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng iGiaLai; chia sẻ kỹ năng tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số thiết yếu...

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng iGiaLai. Ảnh: ĐVCC
(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), nhiều hoạt động tri ân, trải nghiệm... được các đơn vị tổ chức, mang đến những sân chơi sôi nổi, hấp dẫn, lan tỏa tinh thần biết ơn cho thế hệ trẻ.

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết và Cuộc thi ảnh "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

(GLO)- Ngày 29-4, Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời trao giải Cuộc thi ảnh “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Hơn 200 cán bộ Đoàn, Hội, Đội và đoàn viên thanh niên được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ

(GLO)- Ngày 24-4, tại hội trường trụ sở Đảng ủy phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai), Đoàn phường Pleiku phối hợp với tổ chức Đoàn các phường Diên Hồng, Thống Nhất, Hội Phú, An Phú và 2 xã Biển Hồ, Gào tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội - Đội năm 2026.

"Chiếc xe tri thức" khơi dậy đam mê khoa học cho học sinh Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 12-3 đến 17-4, chương trình “Chiếc xe tri thức” do Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ), Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức đã góp phần khơi dậy đam mê khoa học cho học sinh.

Trường THPT Số 1 Tuy Phước đoạt giải nhất "Đường đến thành công - UTC2" tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Chiều 19-4, tại Nhà Văn hóa trung tâm phường Bình Định đã diễn ra vòng chung kết chương trình “Đường đến thành công - UTC2” tỉnh Gia Lai năm 2026 do Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Đoàn phường Bình Định tổ chức.

