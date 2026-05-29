Gia Lai: Tìm giải pháp đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn

DƯƠNG LINH
(GLO)- Tối 28-5, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh (phường Quy Nhơn Nam), Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức hội thảo “Đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.

Tham gia hội thảo “Đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới” có 200 đại biểu là Thường trực Đoàn các xã, phường, đoàn trực thuộc và các tổ chức Đoàn, Hội tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: D.L

Phát biểu tại hội thảo, anh Lý Anh Việt - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai - cho rằng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh bước vào giai đoạn có nhiều thay đổi: mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai; thanh niên ngày càng thay đổi nhanh về nhu cầu, môi trường sống, phương thức học tập, lao động, tiếp cận thông tin và tham gia hoạt động xã hội... Điều này đặt ra yêu cầu mới đối với phương thức chỉ đạo, điều hành và tổ chức hoạt động của Đoàn.

Anh Lý Anh Việt - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai phát biểu tại hội thảo. Ảnh: D.L

“Nếu tổ chức Đoàn vẫn duy trì phương thức hoạt động cũ, nặng về hành chính, một chiều, dàn trải, thiếu sản phẩm cụ thể thì sẽ khó tạo được sức hút, khó phát huy đầy đủ vai trò của đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn mới” - anh Việt nhấn mạnh.

Tại hội thảo, đại diện các Đoàn phường, xã; đơn vị trực thuộc tập trung trao đổi nhiều nội dung liên quan đến đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành trong điều kiện không còn cấp huyện; nâng cao năng lực hoạt động của Đoàn cấp xã, phường; đổi mới phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong công tác Đoàn; đổi mới sinh hoạt chi đoàn và phát huy vai trò chủ thể của đoàn viên.

Chị Hà Thị Ngọc Bích - Bí thư Đoàn phường Hoài Nhơn Đông trình bày tham luận “Đổi mới cách thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác Đoàn tại địa phương”. Ảnh: D.L

Các ý kiến cũng đề cập việc gắn hoạt động Đoàn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu thực tiễn của địa phương; tăng cường các mô hình chuyển đổi số cộng đồng, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; đưa hoạt động Đoàn đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên tại cơ sở.

Chị Bùi Thanh Hoa - Bí thư Đoàn xã Đak Pơ chia sẻ mô hình “Marketplace - Chợ số Đak Pơ” trong việc hỗ trợ quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP địa phương. Ảnh: D.L

Hội thảo là cơ hội để cán bộ Đoàn trao đổi, chia sẻ mô hình, cách làm hiệu quả và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở; qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thường trực Đảng ủy phường An Phú chủ trì hội nghị đối thoại với thế hệ trẻ, lắng nghe tâm tư và định hướng vai trò của thanh niên.

(GLO)- Chiều 21-5, Thường trực Đảng ủy phường An Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đối thoại với đoàn viên, thanh niên năm 2026 với chủ đề: “Phát huy vai trò của thanh niên trong ổn định tổ chức, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đẩy mạnh chuyển đổi số”.

Gia Lai: Đồng hành với đội viên trong thời đại số

(GLO)- Bên cạnh được tạo điều kiện tiếp cận công nghệ, đội viên ở Gia Lai còn được trang bị kỹ năng số, giữ an toàn trên không gian mạng và bước đầu làm quen với AI. Qua các hoạt động trải nghiệm gần gũi, thế hệ măng non dần hình thành thói quen sử dụng công nghệ an toàn, phù hợp với lứa tuổi.

"Hành trình Sinh viên 5 tốt" Gia Lai: Kết nối sinh viên với doanh nghiệp

(GLO)- Từ tọa đàm với nhà tuyển dụng đến trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp, “Hành trình Sinh viên 5 tốt” vừa được Hội Sinh viên tỉnh Gia Lai tổ chức đã giúp sinh viên nhìn rõ hơn những kỹ năng còn thiếu, chủ động hoàn thiện bản thân và chuẩn bị hành trang nghề nghiệp trong kỷ nguyên số.

Mang yêu thương tới học sinh nghèo xã Phú Túc

(GLO)- Ngày 8-5, Đoàn xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Khuyến học xã và 2 nhà hảo tâm Alê H’Nhoang, Alex Frei tổ chức chương trình trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại điểm Trường Tiểu học Hùng Vương (buôn Ma Giai).

Đoàn UBND tỉnh triển khai chương trình “Áo xanh hành động - phục vụ nhân dân” tại xã Canh Liên

(GLO)- Ngày 9-5, Đoàn UBND tỉnh phối hợp với Đoàn xã Canh Liên, Đoàn Công ty Điện lực Gia Lai, Đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định, Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức chương trình “Áo xanh hành động - phục vụ nhân dân” tại xã Canh Liên.

Trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Nguyễn Hữu Đạo

(GLO)- Ngày 7-5, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Gia Lai đã trao bằng khen và huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Nguyễn Hữu Đạo, đoàn viên Chi đoàn Công an phường An Phú vì có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết và Cuộc thi ảnh “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

(GLO)- Ngày 29-4, Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời trao giải Cuộc thi ảnh “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

