Gia Lai: Tìm giải pháp đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn

Tham gia hội thảo “Đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới” có 200 đại biểu là Thường trực Đoàn các xã, phường, đoàn trực thuộc và các tổ chức Đoàn, Hội tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: D.L

Phát biểu tại hội thảo, anh Lý Anh Việt - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai - cho rằng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh bước vào giai đoạn có nhiều thay đổi: mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai; thanh niên ngày càng thay đổi nhanh về nhu cầu, môi trường sống, phương thức học tập, lao động, tiếp cận thông tin và tham gia hoạt động xã hội... Điều này đặt ra yêu cầu mới đối với phương thức chỉ đạo, điều hành và tổ chức hoạt động của Đoàn.

Anh Lý Anh Việt - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai phát biểu tại hội thảo. Ảnh: D.L

“Nếu tổ chức Đoàn vẫn duy trì phương thức hoạt động cũ, nặng về hành chính, một chiều, dàn trải, thiếu sản phẩm cụ thể thì sẽ khó tạo được sức hút, khó phát huy đầy đủ vai trò của đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn mới” - anh Việt nhấn mạnh.



Tại hội thảo, đại diện các Đoàn phường, xã; đơn vị trực thuộc tập trung trao đổi nhiều nội dung liên quan đến đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành trong điều kiện không còn cấp huyện; nâng cao năng lực hoạt động của Đoàn cấp xã, phường; đổi mới phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong công tác Đoàn; đổi mới sinh hoạt chi đoàn và phát huy vai trò chủ thể của đoàn viên.

Chị Hà Thị Ngọc Bích - Bí thư Đoàn phường Hoài Nhơn Đông trình bày tham luận “Đổi mới cách thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác Đoàn tại địa phương”. Ảnh: D.L

Các ý kiến cũng đề cập việc gắn hoạt động Đoàn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu thực tiễn của địa phương; tăng cường các mô hình chuyển đổi số cộng đồng, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; đưa hoạt động Đoàn đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên tại cơ sở.

Chị Bùi Thanh Hoa - Bí thư Đoàn xã Đak Pơ chia sẻ mô hình “Marketplace - Chợ số Đak Pơ” trong việc hỗ trợ quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP địa phương. Ảnh: D.L

Hội thảo là cơ hội để cán bộ Đoàn trao đổi, chia sẻ mô hình, cách làm hiệu quả và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở; qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.