Tỉnh đoàn Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư Đoàn cấp xã

(GLO)- Sáng 28-5, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai, Tỉnh đoàn Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư Đoàn cấp xã năm 2026.

Tham dự chương trình có gần 200 cán bộ Đoàn xã, phường và các tổ chức Đoàn trực thuộc.

Đại biểu và đội ngũ cán bộ Đoàn tham dự chương trình tập huấn. Ảnh: M.N

Tại chương trình, các cán bộ Đoàn đã được báo cáo viên của Tỉnh đoàn và Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tập huấn nhiều chuyên đề, như: Nghiệp vụ quản lý đoàn viên và sử dụng phần mềm Quản lý đoàn viên; ứng dụng công nghệ AI trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục thông qua tin bài tuyên truyền; tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng…

Bên cạnh đó, các cán bộ Đoàn còn được tham gia các nội dung: sinh hoạt lửa trại; thiết kế và tổ chức các hoạt động thanh thiếu nhi…

Quang cảnh lớp bồi dưỡng. Ảnh: M.N

Qua lớp bồi dưỡng, các cán bộ được nâng cao kiến thức, kỹ năng để đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong tình hình mới; đồng thời, cán bộ Đoàn có cơ hội giao lưu, gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm và thắt chặt tình đoàn kết.

Lớp bồi dưỡng chức danh cán bộ Đoàn sẽ bế mạc vào chiều 30-5.

Lãnh đạo phường An Phú đối thoại với đoàn viên thanh niên

(GLO)- Chiều 21-5, Thường trực Đảng ủy phường An Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đối thoại với đoàn viên, thanh niên năm 2026 với chủ đề: “Phát huy vai trò của thanh niên trong ổn định tổ chức, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đẩy mạnh chuyển đổi số”.

Gia Lai: Đồng hành với đội viên trong thời đại số

(GLO)- Bên cạnh được tạo điều kiện tiếp cận công nghệ, đội viên ở Gia Lai còn được trang bị kỹ năng số, giữ an toàn trên không gian mạng và bước đầu làm quen với AI. Qua các hoạt động trải nghiệm gần gũi, thế hệ măng non dần hình thành thói quen sử dụng công nghệ an toàn, phù hợp với lứa tuổi.

"Hành trình Sinh viên 5 tốt" Gia Lai: Kết nối sinh viên với doanh nghiệp

(GLO)- Từ tọa đàm với nhà tuyển dụng đến trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp, “Hành trình Sinh viên 5 tốt” vừa được Hội Sinh viên tỉnh Gia Lai tổ chức đã giúp sinh viên nhìn rõ hơn những kỹ năng còn thiếu, chủ động hoàn thiện bản thân và chuẩn bị hành trang nghề nghiệp trong kỷ nguyên số.

Mang yêu thương tới học sinh nghèo xã Phú Túc

(GLO)- Ngày 8-5, Đoàn xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Khuyến học xã và 2 nhà hảo tâm Alê H’Nhoang, Alex Frei tổ chức chương trình trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại điểm Trường Tiểu học Hùng Vương (buôn Ma Giai).

Đoàn UBND tỉnh triển khai chương trình “Áo xanh hành động - phục vụ nhân dân” tại xã Canh Liên

(GLO)- Ngày 9-5, Đoàn UBND tỉnh phối hợp với Đoàn xã Canh Liên, Đoàn Công ty Điện lực Gia Lai, Đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định, Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức chương trình “Áo xanh hành động - phục vụ nhân dân” tại xã Canh Liên.

Trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Nguyễn Hữu Đạo

(GLO)- Ngày 7-5, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Gia Lai đã trao bằng khen và huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Nguyễn Hữu Đạo, đoàn viên Chi đoàn Công an phường An Phú vì có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết và Cuộc thi ảnh “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

(GLO)- Ngày 29-4, Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời trao giải Cuộc thi ảnh “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Hơn 200 cán bộ Đoàn, Hội, Đội và đoàn viên thanh niên được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ

(GLO)- Ngày 24-4, tại hội trường trụ sở Đảng ủy phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai), Đoàn phường Pleiku phối hợp với tổ chức Đoàn các phường Diên Hồng, Thống Nhất, Hội Phú, An Phú và 2 xã Biển Hồ, Gào tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội - Đội năm 2026.

