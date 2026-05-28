Tỉnh đoàn Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư Đoàn cấp xã

Tham dự chương trình có gần 200 cán bộ Đoàn xã, phường và các tổ chức Đoàn trực thuộc.

Đại biểu và đội ngũ cán bộ Đoàn tham dự chương trình tập huấn. Ảnh: M.N

Tại chương trình, các cán bộ Đoàn đã được báo cáo viên của Tỉnh đoàn và Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tập huấn nhiều chuyên đề, như: Nghiệp vụ quản lý đoàn viên và sử dụng phần mềm Quản lý đoàn viên; ứng dụng công nghệ AI trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục thông qua tin bài tuyên truyền; tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng…

Bên cạnh đó, các cán bộ Đoàn còn được tham gia các nội dung: sinh hoạt lửa trại; thiết kế và tổ chức các hoạt động thanh thiếu nhi…

Quang cảnh lớp bồi dưỡng. Ảnh: M.N

Qua lớp bồi dưỡng, các cán bộ được nâng cao kiến thức, kỹ năng để đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong tình hình mới; đồng thời, cán bộ Đoàn có cơ hội giao lưu, gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm và thắt chặt tình đoàn kết.

Lớp bồi dưỡng chức danh cán bộ Đoàn sẽ bế mạc vào chiều 30-5.