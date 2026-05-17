Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức hội thi "Cán bộ Đoàn giỏi, tuyên truyền viên trẻ"

(GLO)- Ngày 17-5, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã khai mạc hội thi “Cán bộ Đoàn giỏi, tuyên truyền viên trẻ” cùng hội thi “Duyên dáng phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh” năm 2026.

Thí sinh tham gia thi trắc nghiệm kiến thức về công tác Đoàn. Ảnh: H.P

Tham gia hội thi “Cán bộ Đoàn giỏi, tuyên truyền viên trẻ” có 10 thí sinh đại diện cho các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh.

Nội dung thi tập trung đánh giá trình độ nhận thức chính trị, năng lực công tác Đoàn, kỹ năng tổ chức phong trào thanh niên, khả năng tuyên truyền, xử lý tình huống và xây dựng các mô hình, ý tưởng sáng tạo trong hoạt động thanh niên quân đội.

Nữ dân quân tham gia hội thi “Duyên dáng phụ nữ LLVT tỉnh”. Ảnh: H.P

Song song đó, hội thi “Duyên dáng phụ nữ LLVT tỉnh” có sự tham gia của 12 thí sinh là nữ quân nhân, nữ dân quân tự vệ đến từ các cơ quan, đơn vị và ban CHQS các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Các thí sinh tham gia 2 phần thi gồm trình diễn quân phục, thuyết trình và thể hiện năng khiếu.

Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (thứ 6 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng các đơn vị, cá nhân tham gia 2 hội thi. Ảnh: H.P

Thông qua 2 hội thi, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục củng cố bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao cho cán bộ, chiến sĩ; góp phần xây dựng LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh toàn diện.

Gia Lai kéo giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông

(GLO)- Ngày 12-5, Thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết: Từ ngày 15-12-2025 đến ngày 8-5-2026, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 272 vụ tai nạn giao thông, làm chết 202 người, bị thương 120 người, thiệt hại tài sản ước tính hơn 2,6 tỷ đồng.

Góp phần giữ vững an ninh Tổ quốc

(GLO)- Trải qua 68 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dù nhiều lần thay đổi mô hình tổ chức với các tên gọi khác nhau, lực lượng an ninh chính trị nội bộ luôn là lá chắn vững vàng bảo vệ Đảng, chính quyền cách mạng, bảo vệ đội ngũ cán bộ, giữ gìn nội bộ trong sạch, ổn định và phát triển.

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

(GLO)- Bảo tàng Quân đoàn 34 đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật, tư liệu quý về cuộc kháng chiến của quân và dân Tây Nguyên. Trong đó, có nhiều hiện vật gắn liền với tên tuổi các vị tướng đã gắn bó, góp phần làm nên nhiều chiến công lừng lẫy trên mảnh đất Tây Nguyên.

Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân” trong toàn lực lượng.

