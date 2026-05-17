Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức hội thi “Cán bộ Đoàn giỏi, tuyên truyền viên trẻ”

(GLO)- Ngày 17-5, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã khai mạc hội thi “Cán bộ Đoàn giỏi, tuyên truyền viên trẻ” cùng hội thi “Duyên dáng phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh” năm 2026.

Thí sinh tham gia thi trắc nghiệm kiến thức về công tác Đoàn. Ảnh: H.P

Tham gia hội thi “Cán bộ Đoàn giỏi, tuyên truyền viên trẻ” có 10 thí sinh đại diện cho các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh.

Nội dung thi tập trung đánh giá trình độ nhận thức chính trị, năng lực công tác Đoàn, kỹ năng tổ chức phong trào thanh niên, khả năng tuyên truyền, xử lý tình huống và xây dựng các mô hình, ý tưởng sáng tạo trong hoạt động thanh niên quân đội.

Nữ dân quân tham gia hội thi “Duyên dáng phụ nữ LLVT tỉnh”. Ảnh: H.P

Song song đó, hội thi “Duyên dáng phụ nữ LLVT tỉnh” có sự tham gia của 12 thí sinh là nữ quân nhân, nữ dân quân tự vệ đến từ các cơ quan, đơn vị và ban CHQS các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Các thí sinh tham gia 2 phần thi gồm trình diễn quân phục, thuyết trình và thể hiện năng khiếu.

Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (thứ 6 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng các đơn vị, cá nhân tham gia 2 hội thi. Ảnh: H.P

Thông qua 2 hội thi, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục củng cố bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao cho cán bộ, chiến sĩ; góp phần xây dựng LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh toàn diện.