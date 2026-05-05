Lực lượng vũ trang Gia Lai nhận diện, phản bác thông tin xấu, độc trên không gian mạng

(GLO)- Lực lượng vũ trang Gia Lai đang từng bước nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, chiến sĩ bằng nhiều cách làm linh hoạt, thiết thực, góp phần xây dựng hình ảnh người lính thời đại mới bản lĩnh, trách nhiệm.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát cơ giới 2 (Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) học tập, trao đổi về kỹ năng nhận diện thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Ảnh: H.H

Tại Đại đội 2 (Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Chư Prông, Bộ CHQS tỉnh), việc học tập, trao đổi về kỹ năng nhận diện thông tin xấu, độc trên không gian mạng được duy trì thường xuyên, linh hoạt vào nhiều thời điểm, nhất là vào giờ nghỉ, ngày nghỉ.

Nội dung tập trung vào những kỹ năng cụ thể như nhận diện video bị cắt ghép, chỉnh sửa; phát hiện hình ảnh, giọng nói được tạo lập bằng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm mục đích xuyên tạc sự thật. Thông qua các tình huống thực tế, cán bộ, chiến sĩ cùng phân tích, trao đổi để rút ra phương pháp nhận biết và xử lý thông tin bảo đảm chính xác, khách quan.

Trung sĩ Nguyễn Tấn Được - Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2 (Đại đội 2) chia sẻ: “Qua quá trình học tập và tiếp cận thực tế, tôi nhận thức rõ hơn mức độ nguy hiểm của những thông tin sai trái trên không gian mạng. Từ đó, bản thân luôn nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, chú trọng kiểm chứng thông tin, tiếp nhận có chọn lọc và lan tỏa những nội dung chính thống, tích cực đến đồng đội”.

Từ những hạt nhân tích cực đó, đơn vị đã thành lập Tổ tư vấn kỹ năng số nhằm hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ nâng cao kỹ năng khai thác, sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả; đồng thời tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Thiếu tá Diệp Bảo Trực - Chính trị viên Đại đội 2 - cho biết: “Hiệu quả công tác giáo dục không chỉ thể hiện trong giờ sinh hoạt mà còn lan tỏa trong đời sống thường ngày của bộ đội. Mỗi cán bộ, chiến sĩ sau khi được trang bị kiến thức đều trở thành “hạt nhân" tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức chung trong đơn vị, chủ động nhận diện và đấu tranh với thông tin xấu, độc trên không gian mạng”.

Tại Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn 991, Bộ CHQS tỉnh), các mô hình giáo dục, định hướng thông tin qua kênh phát thanh nội bộ được duy trì hiệu quả. Bên cạnh nội dung tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước, những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ và gương người tốt, việc tốt, đơn vị còn tổ chức các buổi sinh hoạt hướng dẫn bộ đội nhận diện, đấu tranh với thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Các chương trình còn được lồng ghép sinh động vào tiểu phẩm, hoạt động văn nghệ như “Tài năng binh nhì”, “Diễn đàn thanh niên”… Qua đó, tạo không khí gần gũi, dễ tiếp nhận, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ.

Trung úy Nguyễn Vũ Trần Lâm - Chính trị viên Đại đội 1, Tổ trưởng Tổ phát thanh Tiểu đoàn Bộ binh 50 - cho hay: “Các nội dung tuyên truyền được chúng tôi lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, giúp bộ đội hình thành kỹ năng nhận diện, đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc; đồng thời xây dựng nhận thức đúng đắn, tạo động cơ phấn đấu tốt trong thực hiện nhiệm vụ”.

Không chỉ dừng lại ở các mô hình tuyên truyền, giáo dục, Đại đội Trinh sát cơ giới 2 (Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh) đã chủ động thành lập Tổ thiết bị thông minh cá nhân của cán bộ, chiến sĩ. Tổ có nhiệm vụ quản lý, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ sử dụng, kiểm tra và bảo đảm an toàn thông tin đối với các thiết bị thông minh cá nhân; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an ninh mạng, phòng chống lộ, lọt thông tin.

Thông qua hoạt động của tổ, việc sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội trong đơn vị từng bước đi vào nền nếp, góp phần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ. Đây cũng là một trong những mô hình thiết thực, góp phần xây dựng “công dân số thông thái” trong LLVT tỉnh.

Đại tá Phạm Văn Đạt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh - khẳng định: “Tất cả các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã triển khai đồng bộ, sáng tạo nhiều mô hình phù hợp với thực tiễn, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số và khả năng nhận diện, đấu tranh với thông tin xấu, độc cho cán bộ, chiến sĩ. Nhiều cách làm hiệu quả, có sức lan tỏa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.