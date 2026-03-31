Gia Lai đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua Ba nhất trong lực lượng Công an

(GLO)- Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành công văn về việc tuyên truyền triển khai thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong lực lượng Công an của tỉnh.

Theo đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng mục đích, ý nghĩa, nội dung phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân bằng hình thức phù hợp, tạo động lực thi đua mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị và xã hội.

Lực lượng Công an tham gia xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân trong “Chiến dịch Quang Trung”. Ảnh: ĐVCC

Gắn việc tuyên truyền phong trào thi đua với tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tác phong kỷ luật, gần dân, hiểu dân, vì dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, kỷ cương, minh bạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, chỉ đạo, đưa nội dung phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, khu dân cư; chú trọng tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công tác, chiến đấu, bảo đảm an ninh, trật tự của lực lượng Công an và các cơ quan, đơn vị.

Tăng cường vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, ủng hộ lực lượng Công an trong thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Cùng với đó, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội liên quan đến việc triển khai phong trào thi đua; kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý các thông tin phát sinh phức tạp; tăng cường đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng chuyên mục, các tuyến tin, bài, phóng sự tăng cường tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, góp phần tạo động lực thi đua trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân; phản ánh sinh động việc triển khai phong trào trong lực lượng Công an; kịp thời biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội.