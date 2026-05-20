Gia Lai: Kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

(GLO)- Ngày 19-5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã thành lập đoàn công tác đi kiểm tra thực tế kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở một số đơn vị, địa phương.

* Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - đã đến kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương tại Đại đội 1 (Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất), Đại đội 2, Đại đội 3 (Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Chư Prông) và Chốt Dân quân thường trực xã Ia Púch.

Đại tá Võ Tấn Tài (thứ 2 từ phải qua) kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại Đại đội 2 (Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Chư Prông). Ảnh: Huy Bắc

Qua kiểm tra, Đại tá Võ Tấn Tài đánh giá các đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới; quan tâm nắm bắt tư tưởng bộ đội, thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Đại tá Võ Tấn Tài (thứ 2 từ phải qua) kiểm tra và tặng quà cho Đại đội 1 (Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất). Ảnh: Huy Bắc

Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là tuyến biên giới; chủ động phối hợp phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ hay hình thành “điểm nóng”; duy trì nghiêm chế độ tuần tra, canh gác, bảo đảm an toàn đơn vị.

Đồng thời, các đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, tránh hình thức, qua loa; đẩy mạnh các phong trào thi đua, quản lý và giáo dục tốt tư tưởng bộ đội; quan tâm công tác hậu cần, kỹ thuật, tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ.

* Đại tá Đinh Văn Thê - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - đã đến kiểm tra công tác huấn luyện Đại đội dân quân pháo 76,2 mm xã Đức Cơ và khẩu đội pháo phòng không 37 mm-1 của các xã Ia Ly, Ia Krái.

Huấn luyện khẩu đội pháo phòng không 37mm-1. Ảnh: Anh Tuấn

Kết quả kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã quán triệt nghiêm kế hoạch huấn luyện; tổ chức huấn luyện đúng nội dung, chương trình, thời gian quy định. Cán bộ khung huấn luyện duy trì tốt phương pháp điều hành; lực lượng dân quân nắm chắc tính năng, cấu tạo vũ khí trang bị, thực hành thuần thục các động tác chuyên ngành pháo binh, phòng không.

Đại tá Đinh Văn Thê (bìa phải) kiểm tra công tác huấn luyện khẩu đội pháo phòng không 37 mm-1. Ảnh: Anh Tuấn

Đại tá Đinh Văn Thê đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật và kết quả huấn luyện của lực lượng dân quân. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình huấn luyện; chú trọng nâng cao khả năng hiệp đồng, xử trí tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.