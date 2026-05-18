Bế mạc hội thi Duyên dáng phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 18-5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức bế mạc hội thi “Cán bộ Đoàn giỏi, tuyên truyền viên trẻ” và “Duyên dáng phụ nữ Lực lượng vũ trang tỉnh” năm 2026.

Dự lễ bế mạc có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai; Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Theo đánh giá của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban tổ chức đã điều hành 2 hội thi chặt chẽ, khoa học, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Ban Giám khảo đã chấm thi khách quan, trung thực, đánh giá đúng kết quả thi.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh biểu dương cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm kế hoạch, quy chế hội thi. Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai luyện tập và tham gia hội thi theo đúng kế hoạch, đạt chất lượng tốt.

Đồng thời, bảo đảm an toàn tuyệt đối, triển khai tốt công tác chuẩn bị đăng cai, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân, cán bộ, đoàn viên, hội viên phụ nữ từ các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng đến xem cổ vũ; góp phần lan tỏa mục đích, ý nghĩa của 2 hội thi.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khen thưởng các cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba ở 2 hội thi. Ảnh: H.P

Tại lễ bế mạc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng giấy khen cho 22 cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích ở 2 hội thi.

Cụ thể, giải nhất hội thi “Cán bộ Đoàn giỏi, tuyên truyền viên trẻ” thuộc về Thượng úy Nguyễn Bá Quý (Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất); đồng thời Thượng úy Quý còn đạt giải phụ thí sinh tranh luận hay nhất.

Đối với hội thi “Duyên dáng phụ nữ Lực lượng vũ trang tỉnh”, Trung tá Đinh Thị Hiền (Phòng Chính trị) đạt giải nhất và đạt giải phụ là thí sinh thuyết trình hay nhất.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao thưởng cho 9 giải phụ: thí sinh được yêu thích nhất; thí sinh có mô hình ý tưởng thanh niên ấn tượng nhất; thí sinh tranh luận hay nhất; tuyên truyền viên trẻ hay nhất; thí sinh trình diễn quân phục, trang phục truyền thống đẹp nhất…