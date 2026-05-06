Tập huấn lực lượng Cảnh sát kinh tế, môi trường

LÊ ÁNH
(GLO)- Sáng 6-5, tại phường Diên Hồng, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cơ bản, các văn bản và chuyên đề công tác cho lực lượng Cảnh sát kinh tế, môi trường toàn tỉnh.

Tại hội nghị, các báo cáo viên thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế truyền đạt 8 chuyên đề trọng tâm về lĩnh vực kinh tế, môi trường, gồm: Công tác rà soát, xử lý các cơ sở gây ô nhiễm, khu vực, địa điểm bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan; phối hợp tuyên truyền, bảo vệ các loài động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thủy, hải sản; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ trái phép cát, sỏi; rà soát, đấu tranh, xử lý tội phạm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, việc tổ chức tập huấn là dịp để Công an cấp xã nâng cao nhận thức, nắm vững quy trình, quy định và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về nghiệp vụ cơ bản cũng như các chuyên đề lớn trong lĩnh vực kinh tế, môi trường, từ đó triển khai đồng bộ, hiệu quả trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu, sau hội nghị, các học viên chủ động truyền đạt, hướng dẫn lại cho cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị, địa phương, nhất là lực lượng trực tiếp tham mưu, theo dõi lĩnh vực nghiệp vụ cơ bản và chuyên đề của Cảnh sát kinh tế, môi trường. Đồng thời, vận dụng linh hoạt vào thực tiễn công tác. Trọng tâm là xử lý các vấn đề nổi cộm như, khai thác khoáng sản trái phép, vi phạm an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường, buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả và bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lực lượng Công an các cấp tăng cường vào cuộc, tạo chuyển biến rõ nét trong lĩnh vực kinh tế, môi trường, thể hiện bằng những kết quả cụ thể trong thời gian tới. Trước mắt, tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao.

Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm "80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân"

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân" trong toàn lực lượng.

