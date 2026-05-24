Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên

(GLO)- Sau 5 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Quy Nhơn đã từng bước khẳng định vai trò là môi trường rèn luyện chính quy, kỷ luật, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân cho sinh viên.

Kết hợp giữa tính quân đội và tính sư phạm

Được thành lập theo Quyết định số 1047/QĐ-BGDĐT ngày 26-3-2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) Trường Đại học Quy Nhơn ra đời trong bối cảnh nhu cầu đào tạo GDQP&AN ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn về tính chính quy, hiện đại và đồng bộ.

Những ngày đầu đi vào hoạt động, Trung tâm gặp không ít khó khăn về cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy và công tác vận hành đào tạo. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết và chủ động, tập thể cán bộ, giảng viên đã từng bước xây dựng nền nếp, ổn định tổ chức và nâng cao chất lượng giảng dạy.

Sinh viên tham gia huấn luyện thực tế trên thao trường tại Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh: H.P

Đến nay, Trung tâm đã tổ chức 65 khóa học GDQP&AN cho gần 25.000 sinh viên của Trường Đại học Quy Nhơn và nhiều cơ sở giáo dục liên kết trong khu vực. Không chỉ đào tạo kiến thức QP&AN, Trung tâm còn chú trọng rèn luyện tác phong, ý thức kỷ luật và tinh thần tập thể cho sinh viên thông qua các hoạt động huấn luyện, sinh hoạt tập trung, điều lệnh đội ngũ và trải nghiệm thực tế.

Ngoài giảng dạy kiến thức, Trung tâm còn được xem là môi trường giúp sinh viên trưởng thành hơn trong nhận thức và tác phong. Thạc sĩ Nguyễn Thanh Ngọc - Trưởng khoa Quân sự - chia sẻ: “GDQP&AN không chỉ là hoàn thành nội dung môn học, mà còn là quá trình rèn luyện bản lĩnh và trách nhiệm cho sinh viên. Khi các em hiểu được giá trị của tính kỷ luật, tinh thần tập thể và lòng yêu nước, đó chính là thành công lớn nhất của người giảng viên”.

Sinh viên thực hành kỹ thuật bắn súng trong giờ học GDQP&AN tại Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh: H.P

Theo các giảng viên tại Trung tâm, điểm đặc biệt của môi trường GDQP&AN là sự kết hợp giữa tính quân đội và tính sư phạm. Trên thao trường, sinh viên được rèn luyện sự nghiêm túc, tính tổ chức và tinh thần vượt khó; trong sinh hoạt tập thể, các em học cách phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau và xây dựng tinh thần đoàn kết.

Sinh viên Huỳnh Thị Mỹ Huyền (ngành Công nghệ thực phẩm K47, Trường Đại học Quy Nhơn) bày tỏ: “Ban đầu em nghĩ đây chỉ là môn học bắt buộc, nhưng sau khóa học em nhận ra mình học được rất nhiều điều về ý thức kỷ luật, tinh thần tập thể và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước. Những ngày sinh hoạt và huấn luyện tại Trung tâm đã giúp em trưởng thành hơn rất nhiều”.

Sinh viên tham gia hoạt động gấp xếp nội vụ trong chương trình GDQP&AN, qua đó rèn luyện tính kỷ luật, tác phong ngăn nắp và tinh thần tập thể. Ảnh: H.P

Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo, Trung tâm còn tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng gắn lý thuyết với thực tiễn. Các hoạt động như hành quân rèn luyện, chào cờ đầu tuần, tham quan nhà truyền thống quân đội hay sinh hoạt tập thể đã tạo môi trường học tập nền nếp, giúp sinh viên tiếp cận kiến thức một cách trực quan và sinh động hơn.

Hướng tới chuẩn hóa, hiện đại hóa

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Quy Nhơn đã đạt nhiều kết quả tích cực; được Quân khu 5, Hội đồng GDQP&AN tỉnh ghi nhận, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác GDQP&AN.

Đặc biệt, một dấu mốc quan trọng tiếp tục được xác lập vào ngày 1-10-2025 khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 4887/QĐ-BQP, phân công Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Quy Nhơn liên kết giảng dạy môn học GDQP&AN cho 13 cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đây không chỉ là bước mở rộng về quy mô đào tạo mà còn khẳng định uy tín, năng lực tổ chức và vị thế của Trung tâm trong hệ thống GDQP&AN hiện nay.

Các hoạt động vận động tập thể góp phần nâng cao sức khỏe và tính kỷ luật cho sinh viên. Ảnh: H.P

Thượng tá Phạm Văn Hà - Phó Giám đốc Trung tâm GDQP&AN - cho biết: Mục tiêu lớn nhất của Trung tâm là xây dựng môi trường đào tạo chính quy, hiện đại. Trong đó, Trung tâm sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ và mở rộng hợp tác với các cơ sở giáo dục trong khu vực; góp phần bồi dưỡng thế hệ sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần yêu nước và trách nhiệm với Tổ quốc.

Theo PGS.TS Đoàn Đức Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn, Nhà trường luôn xác định GDQP&AN là một nhiệm vụ chiến lược nhằm góp phần đào tạo thế hệ sinh viên phát triển toàn diện, có tri thức, bản lĩnh và có trách nhiệm với đất nước.

Vì vậy, trong thời gian đến, Nhà trường sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Trung tâm GDQP&AN được đầu tư theo hướng chuẩn hóa và hiện đại hóa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, mô phỏng và thực tế ảo trong giảng dạy nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.