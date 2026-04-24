Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3

ANH TUẤN
(GLO)- Chiều 23-4, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Gia Lai tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3, khóa 3 năm 2026.

Dự lễ bế mạc có Đại tá Đinh Văn Thê - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao giấy khen cho học viên có thành tích xuất sắc. Ảnh: Anh Tuấn

Sau thời gian học tập nghiêm túc, 81 học viên đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình. Kết quả, có 20 đồng chí đạt loại giỏi, chiếm 24,69%; 61 đồng chí đạt loại khá, chiếm 75,31%.

Trong khóa học, các học viên được nghiên cứu những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình cho các học viên. Ảnh: Anh Tuấn

Phát biểu tại lễ bế mạc, Đại tá Đinh Văn Thê biểu dương tinh thần học tập nghiêm túc của các học viên; đồng thời yêu cầu đội ngũ cán bộ tiếp tục vận dụng linh hoạt kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.

Ông Lê Kim Toàn giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Sáng 22-4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Lê Kim Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh khóa I.

Phổ biến, triển khai các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

(GLO)-  Sáng 22-4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được thông qua tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Giữ quân số khỏe giữa nắng nóng thao trường

(GLO)- Nắng nóng kéo dài trong mùa khô đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác huấn luyện của các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, nhờ chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, các đơn vị vẫn bảo đảm sức khỏe bộ đội, giữ vững chất lượng huấn luyện.

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

(GLO)- Giá trị của lời tuyên thệ chỉ được khẳng định khi hiện thực hóa bằng hành động trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Từ lời tuyên thệ mang tính cam kết đến thực tiễn là quá trình chuyển hóa quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước và sự nghiệp cách mạng.

Phường Hội Phú kết nghĩa với xã Nhơn Châu

(GLO)- Chiều 17-4, tại Hội trường UBND phường Hội Phú, UBND phường Hội Phú và UBND xã Nhơn Châu tổ chức lễ kết nghĩa. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng đại diện các phòng, ban, đơn vị của 2 địa phương.

Gia Lai làm theo lời Bác trong thư gửi Đại hội các DTTS miền Nam

(GLO)- Cách đây 80 năm (19-4-1946), tại Pleiku đã diễn ra Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam. Nhân dịp này, Bác Hồ đã gửi thư với dung lượng chỉ 280 chữ nhưng hàm chứa nội dung sâu sắc, thể hiện rõ tư tưởng đại đoàn kết dân tộc cùng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Gắn kết hậu phương, tiếp thêm động lực cho chiến sĩ.

(GLO)- Những ngày cuối tuần, không khí tại các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới lại rộn ràng, ấm áp hơn khi người thân tìm về thăm con em đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Những cuộc gặp gỡ giản dị đã góp phần gắn kết hậu phương - tiền tuyến, tiếp thêm động lực để chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

