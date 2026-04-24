(GLO)- Chiều 23-4, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Gia Lai tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3, khóa 3 năm 2026.

Theo dõi Báo Gia Lai trên

Dự lễ bế mạc có Đại tá Đinh Văn Thê - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao giấy khen cho học viên có thành tích xuất sắc. Ảnh: Anh Tuấn

Sau thời gian học tập nghiêm túc, 81 học viên đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình. Kết quả, có 20 đồng chí đạt loại giỏi, chiếm 24,69%; 61 đồng chí đạt loại khá, chiếm 75,31%.

Trong khóa học, các học viên được nghiên cứu những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình cho các học viên. Ảnh: Anh Tuấn

Phát biểu tại lễ bế mạc, Đại tá Đinh Văn Thê biểu dương tinh thần học tập nghiêm túc của các học viên; đồng thời yêu cầu đội ngũ cán bộ tiếp tục vận dụng linh hoạt kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.