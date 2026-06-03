Sư đoàn 31 xây nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

(GLO)- Ngày 1-6, Sư đoàn 31 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, Sư đoàn 31 được giao nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 7 căn nhà tại các xã Vạn Đức, Vĩnh Thịnh và Vĩnh Thạnh.

Sư đoàn 31 phối hợp với xã Vạn Đức tổ chức khởi công xây dựng, sửa chữa 3 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ảnh: H.P

Ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, Đảng ủy - Chỉ huy Sư đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các gia đình tiến hành khảo sát thực tế, đánh giá hiện trạng nhà ở, lên phương án hỗ trợ xây dựng, sửa chữa phù hợp.

Đồng thời, Sư đoàn cũng điều động gần 50 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia hỗ trợ ngày công lao động, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình nhà ở.

Sư đoàn 31 tặng quà cho 3 gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn xã Vạn Đức. Ảnh: H.P

Theo kế hoạch, nhà ở của các hộ gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học sẽ được xây dựng, sửa chữa theo tiêu chí “3 cứng” gồm nền cứng, khung - tường cứng và mái cứng; bảo đảm điều kiện sinh hoạt ổn định, an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 977 (Sư đoàn 31) hỗ trợ ngày công giúp gia đình bà Đinh Thị Nguyệt (xã Vĩnh Thạnh) xây dựng nhà ở. Ảnh: H.P

Đại tá Nguyễn Thăng Hưng - Phó Chính ủy Sư đoàn 31 - khẳng định: Xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc; thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 31 đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các nạn nhân chất độc hóa học.

Cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 31 sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức thi công bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ và tuyệt đối an toàn.