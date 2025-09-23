Gia Lai: Rà soát, mở rộng đối tượng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 3762/UBND-NNMT về kết quả rà soát, mở rộng đối tượng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đã giúp hàng ngàn hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và gia đình chính sách có nơi an cư, tạo động lực vươn lên trong cuộc sống.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số trường hợp khó khăn về nhà ở như: nạn nhân chất độc da cam/dioxin, hộ bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được hỗ trợ.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã giúp hàng ngàn hộ khó khăn về nhà ở được an cư. Ảnh: A.H

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh có 985 hộ đề nghị hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát (653 hộ có nhu cầu xây mới, 332 hộ sửa chữa). Trong số đó có 40 hộ nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin (xây dựng 22 nhà, sửa chữa 18 nhà); 945 hộ thuộc diện bảo trợ xã hội (xây dựng 631 nhà, sửa chữa 314 nhà). Tổng kinh phí dự kiến khoảng 49,14 tỷ đồng.

Để tiếp tục hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng mở rộng, bổ sung theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 7267/VPCP-KGVX ngày 5-8-2025, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thống nhất danh sách đối tượng đủ điều kiện; dự kiến kinh phí, nguồn kinh phí hỗ trợ.

Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh trình Đảng ủy UBND tỉnh xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy và xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, sát với tình hình thực tế.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Y tế, Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, xác định các đối tượng. Sở Tài chính phối hợp đề xuất kinh phí, nguồn kinh phí thực hiện theo quy định.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp triển khai Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng nạn nhân chất độc da cam/dioxin, đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả.