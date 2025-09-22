Tin nhanh đầu ngày
+ Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Quyết tâm cao, nỗ lực lớn đưa các địa phương phát triển
+ Từ 1-11, chuyển tiền từ 500 triệu đồng và 1.000 USD trở lên phải báo cáo
+ Xã đảo Nhơn Châu có tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt
+ Toàn tỉnh tổ chức hơn 580 hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh” trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè
+ Thư viện Hy vọng: "Điểm hẹn tri thức" ở Tuy Phước
Nhịp sống hôm nay
+ Tuổi trẻ Tuy Phước Bắc tích cực quảng bá du lịch
+ Mang trung thu sớm từ Gia Lai đến vùng lũ Mường Típ
Sắc màu Việt: Góp gạo-nét đẹp trong đời sống của người Jrai
Sống khỏe: Những lời khuyên dành cho người bị cholesterol cao trong việc lực chọn hải sản cho thực đơn hàng ngày
Thời tiết hôm nay