Gia Lai ngày mới

Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Quyết tâm cao, nỗ lực lớn đưa các địa phương phát triển

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin hôm nay có các nội dung: Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Quyết tâm cao, nỗ lực lớn đưa các địa phương phát triển; Từ 1-11, chuyển tiền từ 500 triệu đồng và 1.000 USD trở lên phải báo cáo; Xã đảo Nhơn Châu có tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt...
Tin nhanh đầu ngày

+ Từ 1-11, chuyển tiền từ 500 triệu đồng và 1.000 USD trở lên phải báo cáo

+ Xã đảo Nhơn Châu có tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt

+ Toàn tỉnh tổ chức hơn 580 hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh” trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

+ Thư viện Hy vọng: "Điểm hẹn tri thức" ở Tuy Phước

12:07

Nhịp sống hôm nay

+ Tuổi trẻ Tuy Phước Bắc tích cực quảng bá du lịch

+ Mang trung thu sớm từ Gia Lai đến vùng lũ Mường Típ

15:01

Sắc màu Việt: Góp gạo-nét đẹp trong đời sống của người Jrai

16:29

Sống khỏe: Những lời khuyên dành cho người bị cholesterol cao trong việc lực chọn hải sản cho thực đơn hàng ngày

19:11

Thời tiết hôm nay

