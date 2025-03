Gia Lai: Phòng Cảnh sát Giao thông tiếp nhận tổ chức sát hạch và cấp giấy phép lái xe

Theo đó, từ ngày 1-3, Phòng CSGT chính thức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, tổ chức sát hạch và cấp GPLX.

Từ ngày 1-3, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai chính thức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận tổ chức sát hạch và cấp GPLX. Ảnh: Duy Hải

Quy trình bao gồm tổ chức sát hạch, tiếp nhận hồ sơ, hoàn thành thủ tục và truyền dữ liệu về Cục CSGT để cấp GPLX; thông tin GPLX sẽ được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử nhằm đảm bảo quyền lợi công dân và phục vụ quản lý nhà nước.

Phòng CSGT cho biết có 2 cách đổi, cấp lại GPLX cơ giới đường bộ gồm: Tiếp nhận qua Cổng dịch vụ công trực tuyến qua website https://dvc4.gplx.gov.vn và làm theo hướng dẫn với 14 bước; tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh tại địa chỉ 69 Hùng Vương, TP. Pleiku. Thời gian tiếp nhận từ thứ 2-6 với khung giờ từ 7-11 giờ và 13-16 giờ 30 phút.

Bên cạnh đó, Phòng CSGT sẽ tiếp nhận và giải quyết cấp đăng ký, biển số đối với xe ô tô, xe máy chuyên dùng trên địa bàn TP. Pleiku; đăng ký xe mô tô có nguồn gốc tịch thu sung công quỹ nhà nước, xe mô tô có dung tích xi lanh trên 175 cm3 và tiếp nhận thêm nhiệm vụ đăng ký xe mô tô gắn biển số trúng đấu giá trên địa bàn toàn tỉnh.

Phòng CSGT cũng thông báo tới 79 Công an xã đã được phân cấp đăng ký xe mô tô trong toàn tỉnh sẽ bổ sung nhiệm vụ đăng ký xe ô tô, xe máy chuyên dùng.

Ngoài 79 xã này, người dân tại các địa phương có thể đăng ký xe ô tô, mô tô, xe máy ở 17 đơn vị Công an cấp xã tương ứng với 17 huyện, thị xã, thành phố. Cụ thể ở TP. Pleiku là tại Công an phường Diên Hồng, ở thị xã An Khê là tại Công an phường Tây Sơn, ở thị xã Ayun Pa tại Công an phường Đoàn Kết, ở huyện Ia Pa tại Công an xã Ia Mrơn. Với 13 huyện còn lại được phân cấp về Công an thị trấn của các huyện.