Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận 4 nhiệm vụ từ các sở

(GLO)- Chiều 28-2, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị bàn giao, tiếp nhận các nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin mạng; cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện; cấp phiếu lý lịch tư pháp; sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ 4 sở về Công an tỉnh.

Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Ban Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung (bìa phải) và Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Theo đó, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Công an về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Công an tỉnh đã tiếp nhận 4 nhiệm vụ từ 4 sở.

Cụ thể: Tiếp nhận quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp; sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Sở Giao thông Vận tải; quản lý nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng từ Sở Thông tin và Truyền thông.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Theo Công an tỉnh Gia Lai, thời gian qua, đơn vị đã chủ động, khẩn trương trao đổi, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan tập trung triển khai các điều kiện bảo đảm để tiếp nhận 4 nhiệm vụ trên.

Trong đó, nhiệm vụ công tác an toàn, an ninh thông tin mạng đã được các bên triển khai bàn giao theo 4 giai đoạn từ rà soát tình hình, thực trạng về chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, trang thiết bị, máy móc đến tiến hành tiếp nhận và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng.

Đại diện lãnh đạo các sở ký kết bàn giao nhiệm vụ cho Công an tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc

Với nhiệm vụ công tác cai nghiện và sau cai nghiện ma túy, Công an tỉnh sẽ tiếp nhận nguyên trạng cơ sở vật chất của Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy tỉnh; bố trí cán bộ Công an đảm nhiệm các vị trí chủ chốt. Ngoài ra, Công an tỉnh sẽ ký kết hợp đồng lao động với toàn bộ 33 viên chức và hợp đồng lao động của cơ sở trong thời hạn 2 tháng, sau đó sẽ rà soát tiêu chuẩn, điều kiện để tiếp nhận vào Công an nhân dân hoặc ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Về nhiệm vụ công tác lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp đã được hoàn thành trước ngày 28-2. Công an tỉnh đã tiếp nhận phần mềm, cơ sở dữ liệu, hồ sơ tài liệu giấy và quy trình liên quan.

Công an tỉnh cũng thành lập 3 tổ trực tiếp làm việc với Sở Giao thông Vận tải để tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ gồm: Hồ sơ, tài liệu liên quan; cơ sở dữ liệu; cơ sở vật chất phục vụ công tác đổi, cấp lại Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là chủ trương có ý nghĩa rất quan trọng và mang tính đột phá, nằm trong định hướng chiến lược của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhằm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh: Đây là chủ trương có ý nghĩa rất quan trọng và mang tính đột phá, nằm trong định hướng chiến lược của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhằm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các sở cần tích cực phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với Công an tỉnh trong tiếp nhận, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong thời gian đầu sau khi bàn giao; khẩn trương hoàn thành việc tiếp nhận, bàn giao các nhiệm vụ liên quan theo đúng chỉ đạo của Trung ương và địa phương.

“Công an tỉnh cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để trao đổi, học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm đã đạt được. Qua đó, nhanh chóng đưa vào tổ chức vận hành các nhiệm vụ một cách thông suốt, hiệu quả, không để xảy ra tình trạng tắc nghẽn công việc, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, tổ chức và việc phục vụ nhân dân, nhất là liên quan việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân”-Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo 4 sở và Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh đã tiến hành ký kết bàn giao, tiếp nhận các nhiệm vụ.