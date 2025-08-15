Ayun Pa: Tai nạn giao thông làm 2 người thương vong

(GLO)- Tối 14-8, trên tuyến đường Trường Sơn Đông đoạn qua cầu Quý Đức (phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Vũ Chi

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 40 phút ngày 14-8, anh Nay L. (SN 1996, trú tại buôn Phu Ma Miơng, xã Ia Sao) điều khiển mô tô BKS 81AL-027.94 chở theo em trai là Nay K. (SN 2002) lưu thông theo hướng từ Ia Pa đi Ayun Pa. Khi đến gần cầu Quý Đức, do không làm chủ được tốc độ đã tự ngã xuống đường.

Vụ tai nạn khiến anh L. tử vong tại chỗ, anh K. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Ayun Pa.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.