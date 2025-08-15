Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự - Sự kiện

Thời sự trong nước Thời sự quốc tế

Ayun Pa: Tai nạn giao thông làm 2 người thương vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ CHI VŨ CHI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tối 14-8, trên tuyến đường Trường Sơn Đông đoạn qua cầu Quý Đức (phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong.

gen-h-z6907638133832-e8cf63f8eb301bb93557eb1cfaa60d51.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Vũ Chi

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 40 phút ngày 14-8, anh Nay L. (SN 1996, trú tại buôn Phu Ma Miơng, xã Ia Sao) điều khiển mô tô BKS 81AL-027.94 chở theo em trai là Nay K. (SN 2002) lưu thông theo hướng từ Ia Pa đi Ayun Pa. Khi đến gần cầu Quý Đức, do không làm chủ được tốc độ đã tự ngã xuống đường.

Vụ tai nạn khiến anh L. tử vong tại chỗ, anh K. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Ayun Pa.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phường Thống Nhất cần đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc

Phường Thống Nhất cần đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc

Thời sự trong nước

(GLO)- Chiều 12-8, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với phường Thống Nhất về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và định hướng nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Thời sự quốc tế

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Thời sự quốc tế

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

Khẩn trương gỡ vướng trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm

Khẩn trương gỡ vướng trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm

Thời sự - Sự kiện

(GLO)- Sáng 9-8, tại phường Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức buổi làm việc để nghe báo cáo các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng liên quan đến Dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh và dự án Đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh Quốc lộ 19).

Gia Lai: Phát hiện hàng nghìn con heo đông lạnh chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ

Gia Lai: Phát hiện hàng nghìn con heo đông lạnh chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ

Thời sự - Sự kiện

(GLO)- Chiều 7-8, Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng lực lượng Công an và các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra một cơ sở giết mổ, sơ chế heo trên địa bàn xã Hoài Ân; phát hiện hàng nghìn con heo đông lạnh chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ.

null