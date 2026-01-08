Cục Cứu hộ - Cứu nạn kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở cho người dân vùng bão lũ

(GLO)- Sáng 7-1, Thiếu tướng Phạm Hải Châu - Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) đã đến kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở cho người dân vùng bão lũ trong “Chiến dịch Quang Trung” trên địa bàn xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai.

Tại thôn Lạc Điền, Thiếu tướng Phạm Hải Châu cùng đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ xây dựng nhà cho gia đình bà Lê Thị Nhất.

Căn nhà này do cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân hỗ trợ xây dựng với diện tích 54 m², được thiết kế theo kiểu nhà cấp 4, có gác lửng, bảo đảm điều kiện sinh hoạt lâu dài.

Thiếu tướng Phạm Hải Châu tặng quà cho gia đình bà Lê Thị Nhất. Ảnh: Đ.D

Tiếp đó, đoàn kiểm tra công trình nhà ở dành cho bà Lê Thị Chiến (thôn Dương Thiện). Căn nhà do cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) đảm nhiệm thi công.

Hiện cả 2 căn nhà đang bước vào giai đoạn hoàn thiện và dự kiến bàn giao vào ngày 10-1.

Căn nhà của bà Lê Thị Chiến (thôn Dương Thiện) đã cơ bản hoàn thiện và sẽ bàn giao vào ngày 10-1. Ảnh: Đ.D

Qua kiểm tra thực tế, Thiếu tướng Phạm Hải Châu ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự hiệp đồng chặt chẽ của các đơn vị quân đội với chính quyền địa phương và gia đình người dân trong việc hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Thiếu tướng Phạm Hải Châu yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần “thần tốc - quyết liệt - trách nhiệm” để hoàn thiện các hạng mục còn lại, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và bàn giao nhà cho các gia đình đúng theo kế hoạch. Qua đó, giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống, có nhà mới đón Tết trong niềm vui, sự ấm áp và nghĩa tình quân dân.