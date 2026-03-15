Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu của tỉnh Gia Lai đạt 99,76%

(GLO)- Theo thông tin từ Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai), trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu của Gia Lai đạt 99,76%.

Cử tri tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 41 (khu phố 41, phường Quy Nhơn). Ảnh: Trần Dung

Cụ thể, tính đến 19 giờ ngày 15-3-2026, tỉnh Gia Lai đã kết thúc việc bỏ phiếu theo quy định.

Theo kết quả thông kê, tổng số cử tri trong danh sách của toàn tỉnh là 2.450.893 người; tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 2.445.128 người, đạt tỷ lệ 99,76%.

Toàn tỉnh có 2.008/2.179 khu vực bỏ phiếu đạt 100% số cử tri đi bỏ phiếu; có 96/135 xã, phường đạt 100% số cử tri đi bỏ phiếu.

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, theo danh sách chính thức, tại tỉnh Gia Lai có 28 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 6 đơn vị bầu cử để bầu 16 đại biểu. Ủy ban bầu cử tỉnh đã công bố 136 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 tại 18 đơn vị bầu cử để bầu 85 đại biểu. Ủy ban bầu cử 135 xã, phường cũng đã công bố danh sách chính thức 4.957 người ứng cử để bầu 2.977 đại biểu.