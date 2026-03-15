Chiến sĩ mới hồ hởi tham gia bầu cử

(GLO)- Sáng 15-3, hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 573 (Quân khu 5) đã nô nức, hồ hởi tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tinh thần trách nhiệm cao.

Tại khu vực bỏ phiếu số 1 (Tổ bầu cử số 15, xã Tuy Phước Tây), công tác bầu cử được Sư đoàn 31 chuẩn bị chu đáo; khu vực bỏ phiếu được trang trí trang nghiêm, đúng quy định.

Chiến sĩ mới ở Sư đoàn 31 lần đầu tham gia bỏ phiếu bầu cử trong môi trường quân đội. Ảnh: N.K

Ngay từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn chỉnh tề trong quân phục, xếp hàng trật tự, nghiên cứu danh sách ứng cử viên trước khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Không khí tại khu vực bỏ phiếu diễn ra trang nghiêm nhưng phấn khởi, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và niềm tin của cán bộ, chiến sĩ đối với ngày hội lớn của đất nước.

Lễ khai mạc bầu cử tại Lữ đoàn 573. Ảnh: Minh Lâm

Cùng thời điểm, tại Khu vực bỏ phiếu số 11 (phường An Nhơn Nam), cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 cũng hăng hái tham gia bỏ phiếu. Khu vực niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được bố trí trang trọng, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, cân nhắc trước khi thực hiện quyền bầu cử.

Sau nghi thức khai mạc trang nghiêm, các cử tri lần lượt bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp theo đúng quy định.

Chiến sĩ mới ở Lữ đoàn 573 tham gia bầu cử. Ảnh: Minh Lâm

Đối với nhiều chiến sĩ trẻ, đặc biệt là chiến sĩ mới năm 2026, việc trực tiếp cầm lá phiếu tham gia bầu cử là dấu mốc đáng nhớ trong những ngày đầu quân ngũ, góp phần bồi dưỡng niềm tin, trách nhiệm công dân và bản lĩnh chính trị của người quân nhân.

Chiến sĩ mới Nguyễn Quốc Tính (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 866, Sư đoàn 31 - người chỉ tay), cùng đồng đội tìm hiểu danh sách, tiểu sử các ứng cử viên trước khi tham gia bầu cử. Ảnh: N.K

Chiến sĩ mới Nguyễn Quốc Tính (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 866, Sư đoàn 31) chia sẻ: “Lần đầu tiên được tham gia bầu cử trong quân ngũ là kỷ niệm rất đáng nhớ đối với tôi. Tôi cảm thấy vinh dự khi được thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, góp phần nhỏ bé của mình vào ngày hội lớn của đất nước”.