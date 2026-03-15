Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Chiến sĩ mới hồ hởi tham gia bầu cử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 15-3, hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 573 (Quân khu 5) đã nô nức, hồ hởi tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tinh thần trách nhiệm cao.

Tại khu vực bỏ phiếu số 1 (Tổ bầu cử số 15, xã Tuy Phước Tây), công tác bầu cử được Sư đoàn 31 chuẩn bị chu đáo; khu vực bỏ phiếu được trang trí trang nghiêm, đúng quy định.

Chiến sĩ mới ở Sư đoàn 31 lần đầu tham gia bỏ phiếu bầu cử trong môi trường quân đội. Ảnh: N.K

Ngay từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn chỉnh tề trong quân phục, xếp hàng trật tự, nghiên cứu danh sách ứng cử viên trước khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Không khí tại khu vực bỏ phiếu diễn ra trang nghiêm nhưng phấn khởi, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và niềm tin của cán bộ, chiến sĩ đối với ngày hội lớn của đất nước.

Lễ khai mạc bầu cử tại Lữ đoàn 573. Ảnh: Minh Lâm

Cùng thời điểm, tại Khu vực bỏ phiếu số 11 (phường An Nhơn Nam), cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 cũng hăng hái tham gia bỏ phiếu. Khu vực niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được bố trí trang trọng, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, cân nhắc trước khi thực hiện quyền bầu cử.

Sau nghi thức khai mạc trang nghiêm, các cử tri lần lượt bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp theo đúng quy định.

Chiến sĩ mới ở Lữ đoàn 573 tham gia bầu cử. Ảnh: Minh Lâm

Đối với nhiều chiến sĩ trẻ, đặc biệt là chiến sĩ mới năm 2026, việc trực tiếp cầm lá phiếu tham gia bầu cử là dấu mốc đáng nhớ trong những ngày đầu quân ngũ, góp phần bồi dưỡng niềm tin, trách nhiệm công dân và bản lĩnh chính trị của người quân nhân.

Chiến sĩ mới Nguyễn Quốc Tính (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 866, Sư đoàn 31 - người chỉ tay), cùng đồng đội tìm hiểu danh sách, tiểu sử các ứng cử viên trước khi tham gia bầu cử. Ảnh: N.K

Chiến sĩ mới Nguyễn Quốc Tính (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 866, Sư đoàn 31) chia sẻ: “Lần đầu tiên được tham gia bầu cử trong quân ngũ là kỷ niệm rất đáng nhớ đối với tôi. Tôi cảm thấy vinh dự khi được thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, góp phần nhỏ bé của mình vào ngày hội lớn của đất nước”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử ở phía Tây tỉnh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử

Chính trị

(GLO)- Sáng 14-3, tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu và cơ động lực lượng tuần tra bảo vệ bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các đơn vị trực thuộc trên địa bàn phía Tây tỉnh.

Gia Lai: Hoàn thành công tác bầu cử sớm tại Làng O2, xã Vĩnh Sơn

Hoàn thành công tác bầu cử sớm tại thôn O2 thuộc xã Vĩnh Sơn

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 14-3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai tổ chức bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 1 (thôn O2, xã Vĩnh Sơn). Đến dự có đồng chí Hồ Xuân Ánh - Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh.

Chính ủy Quân đoàn 34 Lê Minh Quang kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới

Chính ủy Quân đoàn 34 Lê Minh Quang kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Từ ngày 10 đến 13-3, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 do Trung tướng Lê Minh Quang - Chính ủy Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác tiếp nhận, quản lý và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 tại Sư đoàn 320, Trung đoàn 24 và một số lữ đoàn trực thuộc đơn vị.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân dẫn đầu đoàn công tác tiến hành kiểm tra, giám sát thực tế công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tại các xã khu vực phía Tây thuộc Đơn vị bầu cử số 5.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã phía Tây tỉnh

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 13-3, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng đoàn công tác đã kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các địa phương thuộc Đơn vị bầu cử Quốc hội số 5. 

Phân công cán bộ “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để vận động người dân đi bầu cử

Phân công cán bộ “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để vận động người dân đi bầu cử

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 11-3, Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện công tác bầu cử tại địa bàn 2 xã Vân Canh và Canh Liên.

Ứng cử viên ĐBQH cam kết đồng hành, thúc đẩy Gia Lai phát triển bền vững, giàu bản sắc

Ứng cử viên ĐBQH cam kết đồng hành, thúc đẩy Gia Lai phát triển bền vững, giàu bản sắc

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Tại hội nghị tiếp xúc cử tri các xã Ia Boòng, Ia Lâu, Ia Pia, Ia Púch và Ia Mơ vào ngày 12-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Gia Lai cam kết sẽ tích cực đóng góp ý kiến để đề ra chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cử tri cao tuổi Gia Lai gửi gắm niềm tin trước ngày hội non sông

Cử tri cao tuổi Gia Lai gửi gắm niềm tin trước ngày hội non sông

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Cùng với cả nước, cử tri tỉnh Gia Lai đang hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với nhiều kỳ vọng. Trong đó, cử tri cao tuổi luôn theo dõi sát sao công tác chuẩn bị và thể hiện rõ trách nhiệm trước ngày hội lớn của đất nước.

null