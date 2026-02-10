Lữ đoàn 573 tổ chức ngày hội “Xuân Quân khu 5 đoàn kết - Tết thắm tình quân dân”

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, ngày 10-2, Lữ đoàn 573 (thuộc Quân khu 5, đóng tại phường An Nhơn Nam) đã tổ chức ngày hội “Xuân Quân khu 5 đoàn kết - Tết thắm tình quân dân”. Lữ đoàn là đơn vị được Quân khu lựa chọn tổ chức trước để rút kinh nghiệm.

Tham dự chương trình có Đại tá Vương Đức Vũ - Lữ đoàn trưởng; Thượng tá Trần Đình Phúc - Chính ủy Lữ đoàn; đại diện cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương nơi đơn vị đóng quân, cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn hào hứng tham gia ngày hội. Ảnh: M.L

Hoạt động giao lưu văn nghệ tại ngày hội. Ảnh: M.L

Trong khuôn khổ ngày hội, Lữ đoàn 573 cùng các đơn vị kết nghĩa ở địa phương tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ; tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thi gói bánh chưng.

Dịp này, Lữ đoàn đã tặng 30 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho các quân nhân có hoàn cảnh khó khăn và 50 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các gia đình chính sách, gia đình bị thiệt hại do thiên tai.

Người dân bị thiệt hại do thiên tai nhận quà Tết từ Lữ đoàn. Ảnh: M.L

Ngày hội là hoạt động thiết thực thể hiện tình đoàn kết quân dân, góp phần thực hiện hiệu quả công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội và củng cố thế trận lòng dân trên địa bàn Lữ đoàn đóng quân.