Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Xã Tuy Phước phối hợp với Lữ đoàn 573 sửa chữa 2 tuyến đê bị vỡ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, trong ngày 25-11, chính quyền xã Tuy Phước đã phối hợp với Lữ đoàn 573 (Quân khu 5, đóng tại phường An Nhơn Nam) triển khai khẩn cấp công tác khắc phục 2 đoạn đê bị vỡ trong đợt mưa lũ vừa qua để bảo vệ khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, tuyến đê Hà Thanh (thôn Vân Hội) đã bị vỡ khoảng 100 m và đê Luật Lễ (thôn Luật Lễ) cũng bị vỡ khoảng 30 m.

Hai tuyến đê xung yếu này bị vỡ đã khiến nước lũ tràn xuống các khu dân cư sau đê, gây ngập úng diện rộng.

3.jpg
Lữ đoàn 573 huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia gia cố 2 đoạn đê bị vỡ ở xã Tuy Phước. Ảnh: ĐVCC

Lực lượng tham gia sửa chữa đê gồm lực lượng tại chỗ của xã Tuy Phước và hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 cùng các phương tiện chuyên dụng.

Trong ngày 25-11, các lực lượng đã xếp hàng trăm bao cát tạo thành bức tường chắn, khắc phục đoạn đê bị vỡ tạm thời.

z7261104502442-95d477b6e6361cbc61d93bbcf1f2fad0.jpg
Máy móc tham gia khắc phục hai đoạn đê bị vỡ. Ảnh: ĐVCC

Trực tiếp chỉ huy lực lượng khắc phục, Thượng tá Dương Tiến Đoàn-Phó Chính ủy Lữ đoàn 573 chia sẻ: Đây là trách nhiệm của quân đội trong thời bình. Hiện tại, khối lượng công việc còn rất nhiều. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị quyết tâm hoàn thành việc khắc phục 2 tuyến đê nhanh nhất có thể; khi nào xong mới rút quân.

2.jpg
can-bo-chien-di-lu-doan-573-vac-bao-cat-de-dap-de-bi-vo.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 quyết tâm cùng với địa phương hoàn thành việc khắc phục 2 đoạn đê bị vỡ trong thời gian sớm nhất. Ảnh: ĐVCC

Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Trần Minh Quang cho biết: Các lực lượng sẽ tiếp tục thực hiện việc gia cố, địa phương sẽ theo dõi chặt chẽ tình trạng của 2 tuyến đê trước diễn biến phức tạp của thời tiết. Xã cũng đã báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh sớm có chủ trương nâng cấp, sửa chữa kiên cố để đảm bảo công năng lâu dài của đoạn đê, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân ở sau đê.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khu vực miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt

Thời sự

(GLO)- Sáng 23-11, từ thành phố Johannesburg (Nam Phi), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với điểm cầu Chính phủ tại Hà Nội và các điểm cầu địa phương bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt lớn gồm các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Tập trung hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Tập trung hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Thời sự

(GLO)- Làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai vào chiều 21-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long yêu cầu tỉnh tập trung triển khai hiệu quả việc khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống của người dân và khôi phục sản xuất kinh doanh theo phương châm “nước rút đến đâu khắc phục ngay đến đó”.

Thượng tướng Trương Thiên Tô (bìa trái) thăm, tặng quà người dân vùng lũ ở phường Quy Nhơn Đông.

Thượng tướng Trương Thiên Tô thăm, tặng quà người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Sáng 21-11, Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà người dân vùng lũ ở phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Bắc. Cùng đi có Thiếu tướng Lương Đình Chung - Chính ủy Quân khu 5.

Thủ tướng chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ Algeria về ứng phó mưa lũ, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ Algeria về ứng phó mưa lũ

Thời sự

(GLO)- Lúc 22 giờ ngày 20-11 (theo giờ Hà Nội), từ Algeria, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền Trung.

Đảm bảo chính sách công bằng, khả thi để Nghị quyết 71 đi vào cuộc sống

Đảm bảo chính sách công bằng, khả thi để Nghị quyết 71 đi vào cuộc sống

Thời sự

(GLO)- Thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, các ĐBQH nhấn mạnh yêu cầu cần chính sách công bằng, khả thi để Nghị quyết 71 đi vào cuộc sống.

null