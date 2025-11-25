Xã Tuy Phước phối hợp với Lữ đoàn 573 sửa chữa 2 tuyến đê bị vỡ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, trong ngày 25-11, chính quyền xã Tuy Phước đã phối hợp với Lữ đoàn 573 (Quân khu 5, đóng tại phường An Nhơn Nam) triển khai khẩn cấp công tác khắc phục 2 đoạn đê bị vỡ trong đợt mưa lũ vừa qua để bảo vệ khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, tuyến đê Hà Thanh (thôn Vân Hội) đã bị vỡ khoảng 100 m và đê Luật Lễ (thôn Luật Lễ) cũng bị vỡ khoảng 30 m.

Hai tuyến đê xung yếu này bị vỡ đã khiến nước lũ tràn xuống các khu dân cư sau đê, gây ngập úng diện rộng.

Lữ đoàn 573 huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia gia cố 2 đoạn đê bị vỡ ở xã Tuy Phước. Ảnh: ĐVCC

Lực lượng tham gia sửa chữa đê gồm lực lượng tại chỗ của xã Tuy Phước và hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 cùng các phương tiện chuyên dụng.

Trong ngày 25-11, các lực lượng đã xếp hàng trăm bao cát tạo thành bức tường chắn, khắc phục đoạn đê bị vỡ tạm thời.

Máy móc tham gia khắc phục hai đoạn đê bị vỡ. Ảnh: ĐVCC

Trực tiếp chỉ huy lực lượng khắc phục, Thượng tá Dương Tiến Đoàn-Phó Chính ủy Lữ đoàn 573 chia sẻ: Đây là trách nhiệm của quân đội trong thời bình. Hiện tại, khối lượng công việc còn rất nhiều. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị quyết tâm hoàn thành việc khắc phục 2 tuyến đê nhanh nhất có thể; khi nào xong mới rút quân.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 quyết tâm cùng với địa phương hoàn thành việc khắc phục 2 đoạn đê bị vỡ trong thời gian sớm nhất. Ảnh: ĐVCC

Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Trần Minh Quang cho biết: Các lực lượng sẽ tiếp tục thực hiện việc gia cố, địa phương sẽ theo dõi chặt chẽ tình trạng của 2 tuyến đê trước diễn biến phức tạp của thời tiết. Xã cũng đã báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh sớm có chủ trương nâng cấp, sửa chữa kiên cố để đảm bảo công năng lâu dài của đoạn đê, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân ở sau đê.