Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai

(GLO)- Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và thăm hỏi đời sống người dân vào chiều ngày 21-11, Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu tỉnh Gia Lai tập trung tối đa lực lượng, phương tiện nhanh chóng khắc phục hậu quả, nhất là đảm bảo an sinh xã hội và khôi phục các hạ tầng thiết yếu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long kiểm tra đoạn đê Luật Lễ bị vỡ. Ảnh: H.P

Tham gia đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long có các đồng chí: Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh.

Đoạn đê sông Luật Lễ bị vỡ. Ảnh: H.P

Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã đi kiểm tra thực tế đoạn đê sông Luật Lễ (xã Tuy Phước) bị vỡ và Làng trẻ em SOS Quy Nhơn.

Theo đó, đêm 18-11, nước lũ dâng cao bất ngờ đã làm vỡ đoạn đê sông Luật Lễ khiến dòng nước đổ ồ ạt xuống vùng hạ du, gây ngập sâu và cô lập hàng loạt khu dân cư.

Đoàn công tác kiểm tra thiệt hại do mưa lũ gây ra tại Làng trẻ em SOS Quy Nhơn. Ảnh: H.P

Nước lũ dâng cao cũng đã làm ngập toàn bộ các phòng học, phòng ở và hư hại nhiều cơ sở vật chất ở Làng trẻ em SOS Quy Nhơn; thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng quà người dân thôn Luật lễ. Ảnh: H.P

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng đánh giá cao việc tỉnh Gia Lai đã chủ động sơ tán, đảm an toàn tính mạng cho người dân khi sự cố xảy ra.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh nhanh chóng xây dựng phương án sửa chữa lại đoạn đê bị vỡ cũng như rà soát toàn tuyến đê Luật Lễ để không có sự cố tương tự.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long trò chuyện, động viên mẹ nuôi và các trẻ được nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Quy Nhơn. Ảnh: H.P

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cũng đã thăm, động viên và tặng quà người dân thôn Luật Lễ và cán bộ, nhân viên, trẻ em ở Làng trẻ em SOS Quy Nhơn.

Lực lượng quân đội hỗ trợ Làng trẻ em SOS Quy Nhơn vệ sinh sau lũ. Ảnh: H.P

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm hỏi đời sống người dân thôn Luật Lễ. Ảnh: H.P

Chia sẻ mất mát với người dân chịu nhiều thiệt do mưa lũ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long khẳng định: Chính phủ luôn xem việc giúp dân khắc phục hậu quả là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, Chính phủ sẽ có các chính sách hỗ trợ địa phương, người dân để nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.