Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và thăm hỏi đời sống người dân vào chiều ngày 21-11, Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu tỉnh Gia Lai tập trung tối đa lực lượng, phương tiện nhanh chóng khắc phục hậu quả, nhất là đảm bảo an sinh xã hội và khôi phục các hạ tầng thiết yếu.

img-9144.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long kiểm tra đoạn đê Luật Lễ bị vỡ. Ảnh: H.P

Tham gia đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long có các đồng chí: Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh.

img-9106.jpg
Đoạn đê sông Luật Lễ bị vỡ. Ảnh: H.P

Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã đi kiểm tra thực tế đoạn đê sông Luật Lễ (xã Tuy Phước) bị vỡ và Làng trẻ em SOS Quy Nhơn.

Theo đó, đêm 18-11, nước lũ dâng cao bất ngờ đã làm vỡ đoạn đê sông Luật Lễ khiến dòng nước đổ ồ ạt xuống vùng hạ du, gây ngập sâu và cô lập hàng loạt khu dân cư.

img-9287.jpg
Đoàn công tác kiểm tra thiệt hại do mưa lũ gây ra tại Làng trẻ em SOS Quy Nhơn. Ảnh: H.P

Nước lũ dâng cao cũng đã làm ngập toàn bộ các phòng học, phòng ở và hư hại nhiều cơ sở vật chất ở Làng trẻ em SOS Quy Nhơn; thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

img-9222.jpg
Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng quà người dân thôn Luật lễ. Ảnh: H.P

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng đánh giá cao việc tỉnh Gia Lai đã chủ động sơ tán, đảm an toàn tính mạng cho người dân khi sự cố xảy ra.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh nhanh chóng xây dựng phương án sửa chữa lại đoạn đê bị vỡ cũng như rà soát toàn tuyến đê Luật Lễ để không có sự cố tương tự.

img-9332.jpg
Phó Thủ tướng Lê Thành Long trò chuyện, động viên mẹ nuôi và các trẻ được nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Quy Nhơn. Ảnh: H.P

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cũng đã thăm, động viên và tặng quà người dân thôn Luật Lễ và cán bộ, nhân viên, trẻ em ở Làng trẻ em SOS Quy Nhơn.

img-9296.jpg
Lực lượng quân đội hỗ trợ Làng trẻ em SOS Quy Nhơn vệ sinh sau lũ. Ảnh: H.P
img-9179.jpg
Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm hỏi đời sống người dân thôn Luật Lễ. Ảnh: H.P

Chia sẻ mất mát với người dân chịu nhiều thiệt do mưa lũ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long khẳng định: Chính phủ luôn xem việc giúp dân khắc phục hậu quả là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, Chính phủ sẽ có các chính sách hỗ trợ địa phương, người dân để nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đảm bảo chính sách công bằng, khả thi để Nghị quyết 71 đi vào cuộc sống

Đảm bảo chính sách công bằng, khả thi để Nghị quyết 71 đi vào cuộc sống

Thời sự

(GLO)- Thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, các ĐBQH nhấn mạnh yêu cầu cần chính sách công bằng, khả thi để Nghị quyết 71 đi vào cuộc sống.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Đặt tính mạng người dân lên trên hết trong ứng phó với mưa lũ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Đặt tính mạng người dân lên trên hết trong ứng phó với mưa lũ

Thời sự

(GLO)-Tại cuộc họp chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai vào chiều 20-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Trong mọi quyết định ứng phó mưa lũ, phải đặt tính mạng và sự an toàn của người dân lên trên hết. 

Tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn

Tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn

Thời sự

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công điện số 19/CĐ-UBND về việc tiếp tục tập trung ứng phó với mưa lũ, sạt lở và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

Thời sự

(GLO)- Trong chuyến công tác tại phường Hoài Nhơn Bắc vào sáng 20-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các ngành của tỉnh và địa phương phải đề ra các giải pháp hết sức căn cơ, tập trung xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số.

10.426 hộ dân có nhà ở bị ngập và cô lập do lũ lụt

10.426 hộ dân có nhà ở bị ngập và cô lập do lũ lụt

Thời sự

(GLO)- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đã bị ngập lụt, trong đó có 10.426 hộ dân có nhà bị ngập, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Gia Lai: Bằng mọi biện pháp cơ động đến ngay các địa bàn ngập lụt, chia cắt

Gia Lai: Bằng mọi biện pháp cơ động đến ngay các địa bàn ngập lụt, chia cắt

Thời sự

(GLO)- Tại Công điện số 18/CĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung, khẩn trương triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ cấp bách nhằm ứng phó với lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp trên địa bàn tỉnh.

Kịp thời cứu hộ 11 người dân bị nước lũ cô lập tại phường Ayun Pa

Kịp thời cứu hộ 11 người dân bị nước lũ cô lập tại phường Ayun Pa

Thời sự

(GLO)- 11 người dân bị nước lũ cô lập tại vùng trũng ở tổ 21, phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) vừa được lực lượng chức năng kịp thời giải cứu. Trước đó, toàn bộ người dân ở khu vực này đã được vận động sơ tán, song một số người vẫn nán lại trông giữ tài sản nên bị lũ dâng bất ngờ bao vây.

null