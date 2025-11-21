Nước lũ vùng hạ lưu sông Kôn giảm dần

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, trong 12 giờ qua, trên hạ lưu Kôn mực nước lũ giảm dần và dao động ở mức trên báo động 2.

Cụ thể, mực nước lũ lúc 7 giờ ngày 21-11 sông Kôn tại trạm Thạnh Hòa là 7.20 m trên báo động 2 là 0.2 m.

Dự báo trong 24 giờ tới, mực nước lũ hạ lưu sông Kôn xuống chậm và duy trì ở mức báo động 1-2.

Lũ ở vùng hạ lưu sông Kôn đang giảm dần. Ảnh: Tường Quân/TTXVN

Lũ vẫn tiếp tục gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp dọc theo sông Kôn thuộc các xã, phường như: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, An Nhơn, An Nhơn Đông, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc...

Nước lũ, ngập lụt ở các vùng có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; có thể gây ra những thiệt hại rất nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng, đường giao thông, cầu cống, nhà cửa, hoa màu, cây trồng. Người dân sinh sống ở các khu vực trên cần chú ý đề phòng.