Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời tiết

Cảnh báo thiên tai

Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai

Nước lũ vùng hạ lưu sông Kôn giảm dần

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, trong 12 giờ qua, trên hạ lưu Kôn mực nước lũ giảm dần và dao động ở mức trên báo động 2.

Cụ thể, mực nước lũ lúc 7 giờ ngày 21-11 sông Kôn tại trạm Thạnh Hòa là 7.20 m trên báo động 2 là 0.2 m.

Dự báo trong 24 giờ tới, mực nước lũ hạ lưu sông Kôn xuống chậm và duy trì ở mức báo động 1-2.

tuy-phuoc-141121.jpg
Lũ ở vùng hạ lưu sông Kôn đang giảm dần. Ảnh: Tường Quân/TTXVN

Lũ vẫn tiếp tục gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp dọc theo sông Kôn thuộc các xã, phường như: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, An Nhơn, An Nhơn Đông, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc...

Nước lũ, ngập lụt ở các vùng có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; có thể gây ra những thiệt hại rất nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng, đường giao thông, cầu cống, nhà cửa, hoa màu, cây trồng. Người dân sinh sống ở các khu vực trên cần chú ý đề phòng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Hồ Định Bình giảm mạnh lượng nước điều tiết về hạ du

Hồ Định Bình giảm mạnh lượng nước điều tiết về hạ du

(GLO)- Sáng 21-11, ông Hồ Nguyên Sĩ-Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi Bình Định, cho biết 63 hồ, đập lớn do đơn vị quản lý với tổng dung tích thiết kế 638 triệu m³ hiện đang chứa 598 triệu m³ nước, đạt 94% dung tích thiết kế.

Có thể bạn quan tâm

mua-lon-gia-lai-keo-dai

Toàn tỉnh sẽ tiếp tục có mưa rất to

Thời tiết

(GLO) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, trong 24-48 giờ tới (đến sáng 21-11), khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục xảy ra mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 80-200 mm, vùng cục bộ trên 250 mm.

null