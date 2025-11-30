Dự báo chiều 3-12, bão số 15 sẽ suy yếu thành vùng áp thấp

(GLO)- Chiều 30-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11. Di chuyển chậm theo hướng Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 1-12, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 3 km/h, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 260 km về phía Đông, gió cấp 8 giật cấp 11.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 15 phát lúc 17h00 ngày 30/11/2025

16 giờ ngày 2-12, bão di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 5 km/h, cách bờ biển phía Đông các tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 150 km về phía Đông, tiếp tục suy yếu, gió cấp 6-7, giật cấp 9.

Khoảng chiều 3-12, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10 km/h trên vùng ven biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, suy yếu thành vùng áp thấp, sức gió nhỏ hơn cấp 6.

Vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 2-4 m, vùng gần tâm bão 4-6 m; biển động rất mạnh.