Dự báo chiều 3-12, bão số 15 sẽ suy yếu thành vùng áp thấp

(GLO)- Chiều 30-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11. Di chuyển chậm theo hướng Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 1-12, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 3 km/h, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 260 km về phía Đông, gió cấp 8 giật cấp 11.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 15 phát lúc 17h00 ngày 30/11/2025

16 giờ ngày 2-12, bão di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 5 km/h, cách bờ biển phía Đông các tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 150 km về phía Đông, tiếp tục suy yếu, gió cấp 6-7, giật cấp 9.

Khoảng chiều 3-12, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10 km/h trên vùng ven biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, suy yếu thành vùng áp thấp, sức gió nhỏ hơn cấp 6.

Vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 2-4 m, vùng gần tâm bão 4-6 m; biển động rất mạnh.

Chiều 26 đến 28-11, khu vực giữa Biển Đông gió giật cấp 14, sóng cao 7-9 m

(GLO)- Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, dự báo trong khoảng chiều 26 đến 28-11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9 m, biển động dữ dội.

Hai kịch bản của bão số 15

Kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là bão có thể đổ bộ vào khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận cũ, gây mưa lớn diện rộng từ khoảng 28-30/11. Một kịch bản khác là bão có thể dịch lên phía bắc hoặc tan dần trên biển với xác suất thấp hơn.

Tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công điện số 19/CĐ-UBND về việc tiếp tục tập trung ứng phó với mưa lũ, sạt lở và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn.

