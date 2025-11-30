Bão số 15 đi chậm, giảm cấp dần khi tiến vào vùng biển Gia Lai-Đắk Lắk

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 2 ngày tới, bão số 15 tiếp tục di chuyển chậm, đổi hướng liên tục và suy yếu dần.

Qua theo dõi, hồi 10 giờ ngày 30-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11. Di chuyển theo chậm theo hướng Bắc.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 15 phát lúc 11h00 ngày 30/11/2025

Khoảng 10 giờ sáng mai (1-12), bão di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 3 km/h trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 300 km về phía Đông; suy yếu dần, gió cấp 8-9, giật cấp 11.

10 giờ ngày 2-12, bão di chuyển theo hướng Tây Nam 5 km/h, cách bờ biển phía Đông các tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 200 km về phía Đông, gió cấp 8, giật cấp 10.

10 giờ ngày 3-12, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, 5-7 km/h trên vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, gió cấp 6, giật cấp 8.

Từ 72 đến 84 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/h và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão 5-7 m; biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.