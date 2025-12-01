Bão số 15 suy yếu sớm hơn dự kiến, gió cấp 8, di chuyển chậm

(GLO)- Hồi 7 giờ ngày 1-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 111,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Di chuyển chậm theo hướng Tây.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7 giờ 2-12, bão di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 5 km/h trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 170 km về phía Đông, suy yếu dần, gió cấp 6, giật cấp 8.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 15 phát lúc 08h00 ngày 01/12/2025

Khoảng 19 giờ 2-12, bão đi theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ 10 km/h trên vùng biển Gia Lai đến Khánh Hòa, suy yếu thành vùng áp thấp.

Vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 7-8, giật cấp 10; sóng biển cao 2-4 m, vùng gần tâm bão 3-5 m; biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.