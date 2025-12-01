Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời tiết

Cảnh báo thiên tai

Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai

Bão số 15 suy yếu sớm hơn dự kiến, gió cấp 8, di chuyển chậm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Hồi 7 giờ ngày 1-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 111,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Di chuyển chậm theo hướng Tây.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7 giờ 2-12, bão di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 5 km/h trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 170 km về phía Đông, suy yếu dần, gió cấp 6, giật cấp 8.

anh-man-hinh-2025-12-01-luc-084848.png
Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 15 phát lúc 08h00 ngày 01/12/2025

Khoảng 19 giờ 2-12, bão đi theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ 10 km/h trên vùng biển Gia Lai đến Khánh Hòa, suy yếu thành vùng áp thấp.

Vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 7-8, giật cấp 10; sóng biển cao 2-4 m, vùng gần tâm bão 3-5 m; biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chiều 26 đến 28-11, khu vực giữa biển Đông gió giật cấp 14, sóng cao 7-9 m

Chiều 26 đến 28-11, khu vực giữa Biển Đông gió giật cấp 14, sóng cao 7-9 m

Cảnh báo thiên tai

(GLO)- Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, dự báo trong khoảng chiều 26 đến 28-11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9 m, biển động dữ dội.

Tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn

Tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn

Thời sự

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công điện số 19/CĐ-UBND về việc tiếp tục tập trung ứng phó với mưa lũ, sạt lở và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn.

null