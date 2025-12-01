Bão số 15 suy yếu sớm hơn dự kiến, gió cấp 8, di chuyển chậm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7 giờ 2-12, bão di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 5 km/h trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 170 km về phía Đông, suy yếu dần, gió cấp 6, giật cấp 8.
Khoảng 19 giờ 2-12, bão đi theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ 10 km/h trên vùng biển Gia Lai đến Khánh Hòa, suy yếu thành vùng áp thấp.
Vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 7-8, giật cấp 10; sóng biển cao 2-4 m, vùng gần tâm bão 3-5 m; biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.