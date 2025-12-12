Gia Lai chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển

(GLO)- Ngày 12-12, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh có Công văn số 163/BCH-PCTT gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các xã, phường ven biển về việc chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển.

Dự báo trên biển có gió mạnh cấp 6-7, sóng cao 3-5 m.

Theo bản tin Dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 13-12, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5 m.

Để chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các xã, phường ven biển theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh, sóng lớn trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp; đảm bảo an toàn về người và tài sản. Đồng thời, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.