Cảnh báo mưa lớn cục bộ trên khu vực tỉnh Gia Lai

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, qua phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh định vị sét và ảnh ra đa cho thấy mây đối lưu tồn tại và phát triển trên khu vực các làng, thôn, tổ dân phố tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể là các làng, thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường: Ia Krái, Ia Chia, Ia O, Ia Pnôn, Ia Dom, Ia Nan, Mang Yang, Lơ Pang, Kon Chiêng, Hra, Hra (Thôn Nhơn Thọ), Đak Đoa, Ia Băng, KDang, Đak Sơmei, Chư Prông, Bàu Cạn, Ia Boòng, Ia Lâu, Ia Pia, Ia Tôr, Ia Púch, Ia Mơ, Ia Le, Chư Sê, Ia Ko, AlBá, Đak Pơ, Chư Krey, Ayun Pa (Tổ 24), Ia Rbol, Ia Pa, Ia Tul, Ia Rsai, Phù Mỹ, An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ Đông, Xuân An, Đề Gi, Cát Tiến, Ngô Mây, An Nhơn Bắc.

Hiện tại mây giông đang tiếp tục phát triển và mở rộng.

du-bao-thoi-tiet-gia-lai.jpg

Trong khoảng vài giờ tới, mây đối lưu có khả năng gây mưa rào và giông cho các khu vực nói trên, sau có khả năng mở rộng sang các làng, thôn, tổ dân phố thuộc các phường, xã: Ia Grai, Ia Hrung, Ia Ly, Chư Păh, Ia Khươl, Đức Cơ, Ia Dơk, Ia Krêl, Mang Yang, Lơ Pang, Hra, Kon Gang, Chư Pưh, Ia Hrú, Bờ Ngoong, Pleiku, Thống Nhất, Biển Hồ, Kbang, Kông Bơ La, Sơn Lang, Đak Rong, An Khê, An Bình, SRó, Đăk Song, Ayun Pa, Ia Sao, Pờ Tó, Phú Túc, Ia Dreh, An Lão, An Vinh, An Toàn, Ân Tường, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Bắc, Canh Trong cơn giông cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 2. Cơ quan khí tượng đề nghị các cơ quan, ban ngành và người dân chú ý phòng tránh và đảm bảo an toàn.

