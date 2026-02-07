(GLO)- Sáng 6-2, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Grai phối hợp với Ban Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Tết yêu thương” tại làng Mèo, mang không khí sẻ chia đến với phụ nữ nghèo và phụ nữ dân tộc thiểu số ở vùng còn nhiều khó khăn.

Tại chương trình, Ban Phụ nữ Công an tỉnh trao 50 phần quà cho hội viên phụ nữ làng Mèo, mỗi phần quà gồm 10 kg gạo cùng nhu yếu phẩm. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Grai cũng tặng 15 phần quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại các làng Mèo, Gộk, Châm, Hlũ, Khớp.

“Tết yêu thương” đến với phụ nữ khó khăn tại Ia Grai. Ảnh: Minh Châu

Những phần quà Tết thể hiện sự quan tâm, lan tỏa tinh thần sẻ chia, góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho phụ nữ yếu thế, phụ nữ vùng dân tộc thiểu số, để mùa xuân đến gần hơn với mọi mái nhà nơi vùng khó.

Dịp này, Ban Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức gian hàng nhân ái hàng trăm mặt hàng gồm: quần áo, nhu yếu phẩm, thuốc bổ dành cho người già và trẻ em.

Đồng thời, chương trình lồng ghép tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội, quy định xử phạt khi sử dụng pháo nổ trái phép, nâng cao ý thức cảnh giác phòng chống tội phạm trước thềm Tết Bính Ngọ, đảm bảo mọi người, mọi nhà đón một mùa xuân mới bình yên, an toàn.