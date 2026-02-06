Chương trình “Tết Nhân ái” tặng quà 1.100 người dân phía Tây tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 5-2, tại xã Ia Dom, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái” - Xuân Bính Ngọ 2026, tặng quà 1.100 người dân.

Đại diện Ban tổ chức trao quà đến người dân trong Chương trình “Tết Nhân ái” - Xuân Bính Ngọ 2026 tại xã Ia Dom. Ảnh: Như Nguyện

Chương trình có sự tài trợ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; sự đồng hành của các câu lạc bộ trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng một số đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tổng số người được nhận quà Tết là 1.100 người, với kinh phí trên 1,2 tỷ đồng.

Trong đó, Chương trình “Tết Nhân ái” - Xuân Bính Ngọ 2026 tại xã Ia Dom tổ chức theo mô hình “Hội chợ - Tặng quà - Vui Tết” cho 500 người dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, hộ bị ảnh hưởng do bão lũ trên địa bàn xã, mỗi người được nhận một phiếu đi chợ trị giá 1,5 triệu đồng.

Thông qua các hoạt động: Chợ Tết Nhân ái 0 đồng với nhiều mặt hàng là các nhu yếu phẩm, đồ gia dụng để bà con lựa chọn mua sắm. Tại đây có gian hàng do các thầy thuốc Quân y (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tiến hành tư vấn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho những người dân có nhu cầu.

Dịp này Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup trao 600 suất quà đến 600 hộ dân thuộc các xã Ia Dom, Ia Dơk và Ia Krêl. Ảnh: Như Nguyện

Ngoài 500 hộ dân được hưởng lợi từ Chương trình “Tết Nhân ái”, dịp này, Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup cũng trao 600 suất quà đến 600 hộ dân thuộc các xã Ia Dom, Ia Dơk và Ia Krêl, mỗi suất quà trị giá 600.000 đồng (gồm 500.000 đồng tiền mặt, 100.000 đồng tiền quà).

* Cùng ngày, tại xã Ia Phí, Câu lạc bộ (CLB) Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Phí tổ chức chương trình “Tết Nhân ái Xuân Bính Ngọ 2026”.

Đại diện Câu lạc bộ Ngôi nhà yêu thương và địa phương trao quà đến người dân xã Ia Phí. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình đã trao 50 phần quà, mỗi phần trị giá 500 nghìn đồng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Tổng kinh phí chương trình là 25 triệu đồng, do Câu lạc bộ Ngôi nhà yêu thương vận động từ các doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong tỉnh.