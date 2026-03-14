Trường Đại học FPT Quy Nhơn tổ chức hiến máu tình nguyện

NGUYỄN MUỘI
(GLO)- Ngày 13-3, Trường Đại học FPT Quy Nhơn (Khu đô thị An Phú Thịnh, phường Quy Nhơn Đông) tổ chức hiến máu tình nguyện.

Kết quả, đơn vị đã tiếp nhận 99 đơn vị máu (69 đơn vị 350 ml, 30 đơn vị 250 ml).

Đợt hiến máu này nằm trong 3 đợt hiến máu bổ sung của tháng 3-2026. Hai đợt còn lại sẽ diễn ra vào ngày 18-3 tại Siêu thị GO! Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam) và ngày 21-3 tại Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (phường Quy Nhơn). Các đợt hiến máu này do các đơn vị, doanh nghiệp chủ động đăng ký tổ chức với sự tham gia của cán bộ, người lao động.

1.jpg
Hoạt động hiến máu tình nguyện tại Trường Đại học FPT Quy Nhơn ngày 13-3. Ảnh: ĐVCC

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã cùng Khoa Huyết học-Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai bố trí nhân lực, phương tiện, tổ chức hoạt động hiến máu bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Hiện nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị trên địa bàn tỉnh đang khan hiếm do nhiều địa phương không đạt kế hoạch hiến máu tập trung hoặc phải dời, hoãn lịch tổ chức vì các nguyên nhân khách quan, trong khi nhu cầu truyền máu tại các cơ sở y tế vẫn cao.

null