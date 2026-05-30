Hội thảo truyền thông dự phòng bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần tại Pleiku

(GLO)- Ngày 29-5, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên tổ chức "Hội thảo về truyền thông và nâng cao sức khỏe để giảm thiểu các hành vi nguy cơ, dự phòng mắc bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần".

Hội thảo nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên trách tại 77 trạm Y tế xã trên địa bàn khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai trong hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm.

Tại hội thảo, các cán bộ, nhân viên y tế chuyên trách tuyến xã được chuyên viên Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên giới thiệu tổng quan về bệnh không lây nhiễm; hướng dẫn sàng lọc bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường tại cộng đồng; chẩn đoán, kê đơn, tư vấn điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường.

Ngoài ra, các nhân viên y tế cơ sở còn được phổ biến kinh nghiệm trong truyền thông phòng, chống bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng; cập nhật kiến thức về dinh dưỡng và hoạt động thể lực trong phòng, chống bệnh không lây nhiễm.

Hội thảo cũng dành thời gian để các nhân viên y tế thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm cũng như ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các hoạt động về phòng bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần. Qua thảo luận, nhiều kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác dự phòng bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần cũng được ghi nhận.

Cán bộ chuyên trách tại 77 trạm y tế xã trên địa bàn khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai tham gia hội thảo. Ảnh: Như Nguyện

Được biết, tại Việt Nam, các bệnh không lây nhiễm chiếm trên 77% tổng số ca tử vong. Đồng thời có khoảng 15 triệu người mắc các rối loạn sức khỏe tâm thần, trong đó trầm cảm và lo âu là hai vấn đề phổ biến nhất.

Bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần là hai gánh nặng y tế toàn cầu nghiêm trọng, thường song hành cùng nhau và chia sẻ chung nhiều yếu tố nguy cơ. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và suy giảm chất lượng cuộc sống.