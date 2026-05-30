Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Hội thảo truyền thông dự phòng bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần tại Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 29-5, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên tổ chức "Hội thảo về truyền thông và nâng cao sức khỏe để giảm thiểu các hành vi nguy cơ, dự phòng mắc bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần".

Hội thảo nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên trách tại 77 trạm Y tế xã trên địa bàn khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai trong hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm.

Tại hội thảo, các cán bộ, nhân viên y tế chuyên trách tuyến xã được chuyên viên Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên giới thiệu tổng quan về bệnh không lây nhiễm; hướng dẫn sàng lọc bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường tại cộng đồng; chẩn đoán, kê đơn, tư vấn điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường.

Ngoài ra, các nhân viên y tế cơ sở còn được phổ biến kinh nghiệm trong truyền thông phòng, chống bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng; cập nhật kiến thức về dinh dưỡng và hoạt động thể lực trong phòng, chống bệnh không lây nhiễm.

Hội thảo cũng dành thời gian để các nhân viên y tế thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm cũng như ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các hoạt động về phòng bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần. Qua thảo luận, nhiều kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác dự phòng bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần cũng được ghi nhận.

z7877882615728-0604010214b5f635c8bf16f50b2a6c93.jpg
Cán bộ chuyên trách tại 77 trạm y tế xã trên địa bàn khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai tham gia hội thảo. Ảnh: Như Nguyện

Được biết, tại Việt Nam, các bệnh không lây nhiễm chiếm trên 77% tổng số ca tử vong. Đồng thời có khoảng 15 triệu người mắc các rối loạn sức khỏe tâm thần, trong đó trầm cảm và lo âu là hai vấn đề phổ biến nhất.

Bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần là hai gánh nặng y tế toàn cầu nghiêm trọng, thường song hành cùng nhau và chia sẻ chung nhiều yếu tố nguy cơ. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và suy giảm chất lượng cuộc sống.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

BĐBP Gia Lai khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 500 người dân vùng biên

BĐBP Gia Lai khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 500 người dân vùng biên

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Trong hai ngày 21 và 22-5, lực lượng quân y Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai phối hợp với ngành y tế địa phương tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo và đồng bào các dân tộc tại khu vực biên giới thuộc làng Tung (xã Ia Nan) và làng Bua (xã Ia Pnôn).

Đội SOS 115 - Bình Định hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Đội SOS 115 - Bình Định hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Đội Tình nguyện viên xe cứu thương Chữ thập đỏ (Đội SOS 115 - Bình Định) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai vừa đến thăm hỏi và trao hỗ trợ số tiền 17.710.000 đồng cho người nhà của bà Lê Thị Nhung (thôn An Hòa 2, xã Tuy Phước Tây) tử vong do tai nạn giao thông vào chiều 20-5.

Hơn 617.000 lượt người thi trực tuyến tìm hiểu an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ tại Gia Lai

Hơn 617.000 lượt người thi trực tuyến tìm hiểu an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ tại Gia Lai

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sau hơn 1 tháng triển khai, Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ” năm 2026 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức đã thu hút 617.209 lượt tham gia của cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân trên địa bàn tỉnh.

Người dân thấp thỏm bên 2 dòng suối lở

Người dân thấp thỏm bên 2 dòng suối lở

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Thời gian qua, tình trạng sạt lở dọc suối Bứa, suối Ngân đoạn qua khu phố Long Thành (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) diễn biến ngày càng nghiêm trọng, cuốn trôi nhiều diện tích đất sản xuất, cây trồng và đe dọa khu dân cư, hạ tầng giao thông trong khu vực.

null