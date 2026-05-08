Gia Lai chú trọng triển khai công tác y tế dự phòng

PHÚ HÒA
(GLO)- Chiều 8-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch có buổi làm việc với đoàn công tác do Tiến sĩ Viên Chinh Chiến - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên dẫn đầu nhằm triển khai công tác y tế dự phòng trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Dũng Nhân

Theo báo cáo tại buổi làm việc, hệ thống y tế dự phòng tỉnh Gia Lai hiện được tổ chức thống nhất từ tỉnh đến cơ sở với 28 trung tâm y tế thực hiện chức năng y tế dự phòng và 135 trạm y tế xã, phường.

Toàn ngành hiện có 730 cán bộ y tế thuộc khối dự phòng, trong đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai có 257 cán bộ, viên chức.

Trong 4 tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, không để xảy ra dịch lớn. Công tác tiêm chủng mở rộng tiếp tục được duy trì tại 100% xã, phường.

Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng trao đổi về những khó khăn trong công tác y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Dũng Nhân

Các chương trình phòng - chống HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em, dinh dưỡng cộng đồng và y tế trường học được triển khai thường xuyên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Việc củng cố hệ thống y tế cơ sở, nâng cao năng lực y tế dự phòng và chủ động kiểm soát dịch bệnh từ sớm, từ xa là yêu cầu quan trọng để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiến nghị Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên hỗ trợ tỉnh trong giám sát dịch tễ. Ảnh: Dũng Nhân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh trong đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực xét nghiệm, giám sát dịch tễ; phát huy hiệu quả mạng lưới y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Tiến sĩ Viên Chinh Chiến - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Gia Lai đạt được trong công tác y tế dự phòng thời gian qua; đặc biệt là việc duy trì hiệu quả mạng lưới y tế cơ sở, chủ động kiểm soát dịch bệnh và triển khai đồng bộ các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Đối với các kiến nghị của tỉnh, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ địa phương trong thời gian tới.

Tiến sĩ Viên Chinh Chiến mong muốn Gia Lai tiếp tục quan tâm dành nguồn lực trong công tác y tế dự phòng. Ảnh: Dũng Nhân

Tiến sĩ Viên Chinh Chiến nhấn mạnh: Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, Gia Lai cần tiếp tục tăng cường công tác y tế dự phòng; nâng cao nhận thức người dân về dinh dưỡng, hoạt động thể lực và chăm sóc sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng dân số, thể trạng và tuổi thọ nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

(GLO)- Từ ngày 1-1-2026, các trạm y tế được chuyển giao về UBND cấp xã, phường quản lý. Trước yêu cầu duy trì ổn định hoạt động, bảo đảm phục vụ nhu cầu khám - chữa bệnh của người dân, các địa phương và ngành Y tế đang tích cực phối hợp, hỗ trợ để hệ thống y tế cơ sở vận hành thông suốt.

Nơi giành lại hy vọng sống cho bệnh nhi

(GLO)- Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) giữ vai trò chuyên sâu trong chăm sóc và điều trị bệnh nhi. Nơi đây quy tụ đội ngũ thầy thuốc tận tụy, ngày đêm nỗ lực vì mục tiêu giành lại sự sống cho các em nhỏ. 

Quan tâm hơn đến sức khỏe tâm thần trong đời sống

(GLO)- Những năm gần đây, sức khỏe tâm thần không còn là chủ đề xa lạ khi ngày càng nhiều người chủ động tìm hiểu, chia sẻ, tìm kiếm sự hỗ trợ. Sự thay đổi trong nhận thức không chỉ giúp xóa dần định kiến mà còn góp phần thúc đẩy việc phát hiện, chăm sóc và điều trị các vấn đề tâm thần sớm hơn.

Bệnh viện Quân y 211 - địa chỉ tin cậy

(GLO)- Vừa làm chủ kỹ thuật cao, vừa giữ vững “chất quân y” - kỷ luật, trách nhiệm, nhân văn - Bệnh viện Quân y 211 (phường Thống Nhất) đã trở thành địa chỉ tin cậy của quân và dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng như khu vực lân cận.

Sốt xuất huyết Dengue tại miền Trung - Tây Nguyên: Không chỉ mùa mưa, không chừa độ tuổi

(GLO)- Trong nhận thức của nhiều người, sốt xuất huyết Dengue thường gắn với mùa mưa - thời điểm muỗi sinh sôi, dịch dễ bùng phát. Tuy nhiên, thực tế những năm gần đây tại miền Trung - Tây Nguyên cho thấy bệnh đang xuất hiện quanh năm với diễn tiến khó dự đoán và phạm vi ảnh hưởng ngày càng mở rộng.

Những ai cần thận trọng khi ăn lá tía tô?

(GLO)- Dù được xem là loại rau gia vị tốt cho sức khỏe, song lá tía tô không phải lựa chọn an toàn cho tất cả mọi người. Việc lạm dụng hoặc sử dụng không đúng đối tượng có thể dẫn đến những tác động không mong muốn. Vậy, những ai cần thận trọng khi ăn lá tía tô?

