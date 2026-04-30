Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai triển khai đặt lịch khám bệnh từ xa

Theo đó, người bệnh có thể dễ dàng đăng ký lịch khám mọi lúc, mọi nơi; chủ động lựa chọn thời gian khám phù hợp với điều kiện cá nhân, qua đó góp phần giảm thời gian chờ đợi khi đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, hạn chế tình trạng tập trung đông người.
Dịch vụ chính thức được áp dụng từ ngày 4-5-2026. Để đăng ký khám bệnh trực tuyến, người dân truy cập website: https://gialaicentralhospital.com.vn/, chọn mục “Đăng ký khám bệnh online” và thực hiện theo hướng dẫn.
Việc triển khai đặt lịch khám bệnh từ xa là một trong những giải pháp của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai trong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, hướng đến sự hài lòng của người bệnh.