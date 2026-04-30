Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Tin tức

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai triển khai đặt lịch khám bệnh từ xa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THẢO KHUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân, từ ngày 4-5, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai triển khai dịch vụ đặt lịch khám bệnh từ xa thông qua thiết bị di động và trang thông tin điện tử.

Theo đó, người bệnh có thể dễ dàng đăng ký lịch khám mọi lúc, mọi nơi; chủ động lựa chọn thời gian khám phù hợp với điều kiện cá nhân, qua đó góp phần giảm thời gian chờ đợi khi đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, hạn chế tình trạng tập trung đông người.

Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai hỗ trợ người dân đăng ký khám bệnh. Ảnh: Thảo Khuy

Dịch vụ chính thức được áp dụng từ ngày 4-5-2026. Để đăng ký khám bệnh trực tuyến, người dân truy cập website: https://gialaicentralhospital.com.vn/, chọn mục “Đăng ký khám bệnh online” và thực hiện theo hướng dẫn.

Người dân đăng ký khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. ﻿Ảnh: Thảo Khuy

Việc triển khai đặt lịch khám bệnh từ xa là một trong những giải pháp của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai trong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bệnh viện Quân y 211 - địa chỉ tin cậy

Tin tức

(GLO)- Vừa làm chủ kỹ thuật cao, vừa giữ vững “chất quân y” - kỷ luật, trách nhiệm, nhân văn - Bệnh viện Quân y 211 (phường Thống Nhất) đã trở thành địa chỉ tin cậy của quân và dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng như khu vực lân cận.

Sốt xuất huyết Dengue tại miền Trung - Tây Nguyên: Không chỉ mùa mưa, không chừa độ tuổi

Sức khỏe

(GLO)- Trong nhận thức của nhiều người, sốt xuất huyết Dengue thường gắn với mùa mưa - thời điểm muỗi sinh sôi, dịch dễ bùng phát. Tuy nhiên, thực tế những năm gần đây tại miền Trung - Tây Nguyên cho thấy bệnh đang xuất hiện quanh năm với diễn tiến khó dự đoán và phạm vi ảnh hưởng ngày càng mở rộng.

Những ai cần thận trọng khi ăn lá tía tô?

Tin tức

(GLO)- Dù được xem là loại rau gia vị tốt cho sức khỏe, song lá tía tô không phải lựa chọn an toàn cho tất cả mọi người. Việc lạm dụng hoặc sử dụng không đúng đối tượng có thể dẫn đến những tác động không mong muốn. Vậy, những ai cần thận trọng khi ăn lá tía tô?

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Sức khỏe

(GLO)- Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của ngành y tế và chính quyền địa phương, các dịch vụ chăm sóc trước, trong và sau sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em và từng bước cải thiện chất lượng dân số.

Thắp sáng hy vọng cho hành trình tìm con.

Tin tức

(GLO)- Phía sau niềm hạnh phúc vỡ òa khi “hai vạch” xuất hiện là hành trình không ít nước mắt của các cặp vợ chồng hiếm muộn và sự tận tâm lặng thầm của những người thầy thuốc đang từng ngày thắp sáng hy vọng "được làm cha mẹ".

Trung tâm Y tế Hoài Nhơn tiếp nhận máy siêu âm điều trị

Tin tức

(GLO)- Ngày 25-3, Trung tâm Y tế Hoài Nhơn đã tiếp nhận thiết bị siêu âm điều trị do Tổ chức IC (The International Center) tài trợ thông qua Dự án Hòa nhập 2b - Dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam.

