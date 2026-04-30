Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai triển khai đặt lịch khám bệnh từ xa

(GLO)- Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân, từ ngày 4-5, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai triển khai dịch vụ đặt lịch khám bệnh từ xa thông qua thiết bị di động và trang thông tin điện tử.

Theo đó, người bệnh có thể dễ dàng đăng ký lịch khám mọi lúc, mọi nơi; chủ động lựa chọn thời gian khám phù hợp với điều kiện cá nhân, qua đó góp phần giảm thời gian chờ đợi khi đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, hạn chế tình trạng tập trung đông người.

Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai hỗ trợ người dân đăng ký khám bệnh. Ảnh: Thảo Khuy

Dịch vụ chính thức được áp dụng từ ngày 4-5-2026. Để đăng ký khám bệnh trực tuyến, người dân truy cập website: https://gialaicentralhospital.com.vn/, chọn mục “Đăng ký khám bệnh online” và thực hiện theo hướng dẫn.

Người dân đăng ký khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. ﻿Ảnh: Thảo Khuy

Việc triển khai đặt lịch khám bệnh từ xa là một trong những giải pháp của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai trong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, hướng đến sự hài lòng của người bệnh.